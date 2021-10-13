Яркий мейкап может не только подчеркнуть вашу красоту, добавить эффектности образу, но и прекрасно поднимает настроение. Ведущие визажисты и психологи считают, что даже осенью стоит использовать цветные и блестящие акценты в макияже.
Вам будет интересно Дженнифер Лопес с розовыми волосами: звезда поразила сексуальным образом bubblegum-pink – фото
Осенняя апатия знакома многим, поэтому сначала стоит вдохновиться красивыми и трендовыми идеями макияжа, вооружиться кремовыми бьюти-продуктами, а затем создать собственный уникальный мейкап. Также отличным вариантом может быть встреча с подругами, на которой вы будете делать друг другу яркие варианты макияжа. После можно сделать креативную фотосессию и поделиться новыми фотографиями в инстаграме.
Наносите цветовые пигменты на веки, губы, глиттер эффектно будет смотреться на щеках. Веснушки можно нарисовать карандашом. Обратите внимание на следующие оттенки: солнечно-желтые, фуксия, апельсиновые, насыщенные синие, абрикосовые и шоколадные.
Креативный макияж глаз / Фото Elle
Разноцветные губы / Фото Elle
Мейкап в трендовых оттенках / Фото Elle
Румяны всегда уместны / Фото Elle
Смелый и креативный бьюти-образ / Фото Elle