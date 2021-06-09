Сыворотки и народные методы: как отрастить брови в домашних условиях

Если вы стремитесь соответствовать тенденции натуральности или вам просо нравятся широкие и густые брови, то их можно отрастить. В случае медленного роста бровей стоит помочь им сыворотками или народными средствами.
Отрастить брови как у моделей на модных фото – вполне реально. Поэтому стоит больше узнать об этом процессе, сыворотке и народных методах, которые вам пригодятся.
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Как отрастить брови
Какие ингредиенты искать в составе сывороток
- Пептиды – ускоряют рост волос, способствуют здоровой активности волосяных фолликулов и помогают создать благотворную основу для бровей.
- Биотин – стимулирует рост дополнительных волосяных фолликул и улучшает здоровье волос.
- Кератин, протеин для укрепления волос.
- Жирные кислоты липиды, пантенол или витамины группы B. Они кондиционируют, утолщают и увлажняют брови.
Как отрастить брови с помощью продуктов из аптечки или кухни
- Касторовое масло. Жидкость известна своей эффективностью в ускорении роста бровей. Ее нужно наносить кончиками пальцев на брови. Несколько капель масла распределите по необходимому участку и подождите по меньшей мере 30 минут или оставьте на ночь. Остатки продукта уберите с помощью средства для демакияжа или смойте. Процедуру следует повторять ежедневно, пока брови не вырастут до необходимой длины.
- Масло витамина E. Оно стимулирует рост и укрепляет ломкие волосы благодаря содержанию в своем составе токотриенола, антиоксиданта, что помогает снизить уровень стресса, который может препятствовать росту волос. Возьмите капсулу витамина E, проколите ее и нанесите масло на брови. Затем нужно несколько минут массировать брови, а продукт оставьте на ночь. Повторяйте манипуляцию ежедневно.
- Кокосовое масло. Волосы бровей состоят из белка. Кокосовое масло останавливает потерю белка, ведь и его составе есть лауриновая кислота, которая выполняет функцию противомикробного агента. Таким образом брови становятся защищенными и растут быстрее. Для нанесения кокосового масла используйте ватный диск. Применяйте жидкость для бровей перед сном, а утром воспользуйтесь специальным средством для умывания. Ритуал можно делать каждый день.
- Оливковое масло. Средство ускоряет рост бровей, так как содержит в своем составе олеуропеин. Применяйте оливковое масло так: 1 каплю налейте на кончик пальца и массируйте брови, оставьте продукт на волосах, а через несколько часов удалите остатки средством для умывания. Важно использовать масло первого холодного отжима, потому что оно нерафинированное и не загрязнено химическими веществами.
- Миндальное масло. Жидкость содержит омега-3 жирные кислоты, которые питают и укрепляют волоски. Втирайте масло в брови круговыми движениями. Оставьте маску на ночь, а утром тщательно удалите остатки водой. В случае аллергии на миндаль воспользуйтесь другим средством для отращивания бровей.