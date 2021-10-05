Такого еще не было: Gucci выпустили дебютную коллекцию теней для век – нежные фото

Известный итальянский Дом моды Gucci – один из самых престижных и известных модных брендов. Ранее Gucci Beauty уже представили косметику и духи собственного производства, но на этот раз креативный директор компании Алессандро Микеле поразил поклонников бьюти-новинкой – уникальными тенями для век.

Выпуск теней Gucci Beauty анонсировали на официальной инстаграм-странице бренда. Бьюти-подразделение Gucci впервые представил палетку теней для век. Палетка состоит из 12 оттенков, которые подойдут любому тону кожи.

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Gucci Beauty представили дебютную палетку теней для век

Первая палетка теней от Gucci Beauty получила название Palette Beauté Des Yeux Floral. Она вышла через месяц после презентации уникальной тональной основы-кушон от Gucci. Среди 12 различных оттенков теней есть атласные, металлические и матовые текстуры.

Оттенки с палетки Beauté Des Yeux Floral назвали в честь различных цветов. Среди них: матовый черный Ancolie Noire, серебристый Armoise Argentée, блестящий фиолетовый Iris Améthyste и персиково-розовый Gardenia Rose и другие. Все цвета являются сильно пигментированными и их можно смешивать между собой, поэтому они подойдут для создания различных макияжей.

Главной целью при создании теней для век от Gucci Beauty была их устойчивость. Они вышли в золотой палетке с цветочными принтами, на которые производителей вдохновил винтажный стиль, и с зеркалом внутри.

Palette Beauté Des Yeux Floral можно приобрести в магазинах Gucci Beauty и у онлайн-ритейлеров. Палетка стоит примерно 162 доллара.



Уникальная палетка теней от Gucci Beauty / Фото из инстаграма бренда



Gucci создают косметику и ароматы / Фото из инстаграма бренда



Как выглядят тени на разных тонах кожи / Фото Gucci Beauty

Реакция поклонников

"Невероятно";

"В Боже мой! Мне нужны эти тени";

"Эта палетка – очень роскошная";

"Упаковка красивая";

"Очень красивая палитра, имеет цветочные оттенки времен королей, а также позолоту и цвета нашего времени на палетке".

Текст публикации Gucci Beauty в инстаграми

Представляем Palette Beauté Des Yeux Floral, первую палитру теней для век GucciBeauty. Она имеет 12 оттенков: атласных, матовых и металлических; высокопигментированные цвет, который легко наносить и смешивать. Съемный лоток палитры означает, что после того, как оттенки закончатся, желающие могут превратить футляр в замечательный предмет для любого туалетного столика, например, в коробку для ювелирных изделий, или смогут заменить оттенки на поддон для заправки, который вскоре выйдет на рынок. Узнайте больше по ссылке в биографии.