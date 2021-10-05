В свое время Виктория Бекхэм, принцесса Диана, Бритни Спирс и другие иконы стиля имели большое влияние на индустрию красоты и моды. Поэтому бьюти-тренды тридцатилетней давности снова становятся актуальными. Возможно, вы вдохновитесь подборкой и захотите повторить ностальгический макияж или прическу.

Вы будете в восторге Как ниточки: Белла Хадид возвращает в моду забытый бьюти-тренд – эффектные фото

10 бьюти-трендов из 1990-х, которые снова в моде

Контур губ

Ранее Наоми Кэмпбелл и Памела Андерсон, а теперь Ким Кардашян, Megan Thee Stallion и Lizzo обожают делать контур губ темным карандашом. В 90-х наибольшей популярностью пользовался коричневый оттенок. Суть тренда заключается в том, чтобы придать губам пышность и объем с помощью темного контура губ, поверх которого наносить тонким слоем блеск.



Темный контур губ Ким Кардашян / Фото из инстаграма звезды

Мерцающие пигменты

Кристина Агилера и Дженнифер Лопес в 1990-х начали тренд на матовые мерцающие тени для век. Юные звезды выбирали пестрые оттенки. Теперь такой макияж все чаще повторяют блогеры в тиктоке. В частности, представители рынка красоты сообщают, что продажи голубых теней в последнее время резко выросли.



Кристина Агилера с модным макияжем глаз / Фото из инстаграма @deathbymarriage

Боб в стиле 90-х

Боб – хит последних 2 лет. Стрижка имеет разные вариации, но самым востребованным остается бьюти-образ Камерон Диаз в фильме "Все в восторге от Мэри" – мальчишеский и непритязательный, являясь олицетворением того, что считалось привлекательным три декады назад, и что манит нас сегодня.



Камерон Диаз с боб-каре / Фото Vogue

Волосы-антенны

Беллу Хадид можно назвать главным звездным трендсеттером стиля 90-х. Супермодель не только пропагандирует любовь к тонким бровям, но и любит прическу "антенны". Звездная красавица оставляет передние пряди красиво обрамлять лицо, а основную часть волос плотно собирает сзади. Также Хадид использует много геля для создания модной прически.



Стильная прическа из прошлого / Фото из инстаграма Беллы Хадид

Тонкие брови

До недавнего времени тонкие брови считали нежелательным антитрендом. Однако тенденция начинает стремительно возрождаться. Теперь одни стремятся отрастить брови, которые выщипали 30 лет назад, а другие смело повторяют образы ранних Дрю Бэрримор, Гвен Стефани и Тайры Бэнкс.



Тайра Бэнкс с тонкими бровями / Фото из инстаграма @90sfrequency

Голубая подводка

В свое время макияж с голубой подводкой для глаз сделали популярным принцесса Диана, Бритни, Риз Уизерспун и другие знаменитости. В 1990-х голубые стрелки рисовали даже старшеклассницы и все, кто хотел быть в тренде. А вот в 2021 тенденция усовершенствовалась – теперь следует обращать внимание на глубокие оттенки подводки, например, темно-синий.



Голубая подводка на глазах принцессы Дианы / Фото из инстаграма @stylecaster​

Красочные волосы

Естественность, конечно, никогда не потеряет актуальность. Однако Дуа Липа и Белла Хадид напомнили, как эффектно выглядят цветные пряди волос, а Билли Айлиш раньше вообще поражала поклонников кислотно-зелеными корнями.



Яркие волосы Дуа Липы / Фото из инстаграма певицы

Блеск для губ

В 90-х чуть ли не каждая красавица носила в сумочке ароматный, глянцевый и даже густой блеск для губ, которому было свойственно придавать губам вид пухлости и надутости. Благодаря цикличности трендов и миллениалы в 2021 могут попробовать добавить образу яркости с помощью такого бьюти-трюка.



Блеск на губах Джей Ло / Фото из инстаграма @90sjlo​

Прямые пряди

Раньше модные волосы были на пике популярности, поэтому почти все красавицы пользовались утюгами для волос и плойками, чтобы выпрямить свои локоны. Прическа, которая напоминает такие прямые пряди, не способные согнуться, вернулась в моду.



Выпрямленные пряди / Фото из инстаграма Лилы Мосс

Французский маникюр

Френч – это классика, которая постоянно меняется. Сперва его носила едва ли не каждая девушка на планете, потом о нем забыли, впоследствии модным стал французский маникюр с тонкой полоской на кончике ногтя. Несмотря на регулярное совершенствование дизайна, можно смело экспериментировать как с классическим вариантом с белым цветом, так и с цветным нейл-артом.



Трендовый маникюр Лили Олдридж / Фото из инстаграма Тома Бачика