Трендсеттер поделилась на своей инстаграм-странице с подписчиками, которых у нее свыше 26 миллионов, стильным образом. Звезда надела зеленый костюм и нарисовала стрелки под бровями такого же оттенка.

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Кьяра Ферраньи показала модный макияж и то, как его комбинировать со стильным костюмом

В 2022 году в тренде будут тени с глитером в ярких оттенках, а также костюмы в деловом стиле в насыщенных цветах. Такой "весенний" и модный look создала Кьяра Ферраньи для одного из своих выходов в свет. Блогер выбрала костюм в зеленом цвете с короткой юбкой из весенне-летней коллекции Dior. Знаменитая красавица завершила образ колготами в большую сетку, черными лаковыми демисезонными сапогами с красной вставкой, а также небольшой черной сумкой – все от Dior.

Чтобы дополнить наряд, Кьяра предпочла также трендовый мейк-ап, который поражает своей смелостью в выборе оттенков. Модный блогер нарисовала блестящие "крылатые" стрелки под бровями зелеными тенями с глитером. Еще одним акцентом в макияже стали точки под глазами. Авторитетные визажисты считают яркие разноцветные стрелки и блестящие мотивы – главным бьюти-трендом 2022 года.

Вдохновляйтесь невероятным макияжем, прической и нарядами Кьяры Ферраньи, а также смело дополняйте свой бьюти-образ глитером, сияющими тенями, подводкой или помадой.



Трендовый бьюти-образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма звезды

Трендовый бьюти-образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма звезды

Трендовый бьюти-образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма звезды

Трендовый бьюти-образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма звезды

Трендовый бьюти-образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма звезды

Трендовый бьюти-образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма звезды

Трендовый бьюти-образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма звезды

Трендовый бьюти-образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма звезды