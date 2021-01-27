Очень популярное изобретение корейской индустрии красоты – это тинты для губ. У этого средства большое содержание красящего пигмента, который впитывается в кожу. Из-за этого у многих кореянок эффект "зацелованных губ".

Источник: 24 канал

С помощью тинта губы получают природный матовый оттенок, яркость которого регулируется в зависимости от количества нанесенного средства.

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Что такое тинты?

Тинты для губ – это популярное средство для макияжа, которое придумали в Корее. Такой способ очень понравился девушкам.

Цвет тинта не съедается и не стирается в течение 7 – 8 часов. Его также используют на щеках. Губы, покрытые тинтом, выглядят немного припухшими и кажутся объемными.

В магазинах уже можно найти редкий пигмент, карандаш-стик и бальзам-пигмент.

В чем разница между тинтом и помадой

Тинт имеет вид цветной водички которая не имеет ни запаха, ни вкуса. Благодаря этой структуре его легко наносить и равномерно распределять на губах.

В отличие от помады, это средство не блестит и не расплывается.

Тинт не оставляет следов.

Его невозможно смыть водой, придется воспользоваться средством для снятия макияжа.

Эффект "зацелованных губ"

Для того, чтобы создать эффект "зацелованных губ", выбирайте максимально натуральные оттенки тинта.

Нанесите на губы бальзам, чтобы увлажнить и подготовить их к макияжу. Через несколько минут уберите остатки бумажной салфеткой.

Пушистой кистью растушуйте по контуру губ консилер в цвет кожи. Это делается для того, чтобы сделать незаметным контур губ.

На кисточку или на подушечку пальца наберите тинт светлого цвета и нанесите его от центра губ к краям мягкими движениями.

Этой же кистью или пальцами нанесите тинт темного цвета в центр губ, слегка перемешав его с предыдущим.

Пушистой кистью пройдитесь хайлайтером по "галочке" над верхней губой, чтобы создать деликатное сияние и придать губам дополнительный объем.

Недостатки этого средства