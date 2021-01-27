Тинты для губ: что нужно знать о популярном бьюти-тренде
Очень популярное изобретение корейской индустрии красоты – это тинты для губ. У этого средства большое содержание красящего пигмента, который впитывается в кожу. Из-за этого у многих кореянок эффект "зацелованных губ".
Источник: 24 канал
С помощью тинта губы получают природный матовый оттенок, яркость которого регулируется в зависимости от количества нанесенного средства.
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Что такое тинты?
Тинты для губ – это популярное средство для макияжа, которое придумали в Корее. Такой способ очень понравился девушкам.
Цвет тинта не съедается и не стирается в течение 7 – 8 часов. Его также используют на щеках. Губы, покрытые тинтом, выглядят немного припухшими и кажутся объемными.
В магазинах уже можно найти редкий пигмент, карандаш-стик и бальзам-пигмент.
В чем разница между тинтом и помадой
- Тинт имеет вид цветной водички которая не имеет ни запаха, ни вкуса. Благодаря этой структуре его легко наносить и равномерно распределять на губах.
- В отличие от помады, это средство не блестит и не расплывается.
- Тинт не оставляет следов.
- Его невозможно смыть водой, придется воспользоваться средством для снятия макияжа.
Эффект "зацелованных губ"
Для того, чтобы создать эффект "зацелованных губ", выбирайте максимально натуральные оттенки тинта.
- Нанесите на губы бальзам, чтобы увлажнить и подготовить их к макияжу. Через несколько минут уберите остатки бумажной салфеткой.
- Пушистой кистью растушуйте по контуру губ консилер в цвет кожи. Это делается для того, чтобы сделать незаметным контур губ.
- На кисточку или на подушечку пальца наберите тинт светлого цвета и нанесите его от центра губ к краям мягкими движениями.
- Этой же кистью или пальцами нанесите тинт темного цвета в центр губ, слегка перемешав его с предыдущим.
- Пушистой кистью пройдитесь хайлайтером по "галочке" над верхней губой, чтобы создать деликатное сияние и придать губам дополнительный объем.
Недостатки этого средства
- Не у всех тинтов есть в составе увлажняющее средство, поэтому перед использованием ознакомьтесь с компонентами.
- Этим средством нужно учиться пользоваться.
- Лучше тинт будет смотреть на гладкой коже без дефектов.
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