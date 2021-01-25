Выразительный проницательный взгляд добавляет женщинам особой привлекательности. Если от природы у вас небольшие глаза, то их можно визуально увеличить без хирургического вмешательства. Пригодятся полезные лайфхаки для макияжа.

Источник: Harper's Bazaar С помощью декоративной косметики можно корректировать мелкие недостатки своей внешности и превращать их в достоинства. Если использовать ее правильно, то можно визуально даже придать взгляду глубины и выразительности, подчеркнуть цвет глаз и акцентировать на них внимание. Читайте также: Макияж Леди Гаги для выступления на инаугурации Джо Байдена: как создавали – детали Как визуально увеличить глаза с помощью макияжа Замаскируйте темные круги под глазами. Следы усталости на лице визуально уменьшают глаза и придают им болезненного вида. Чтобы избавиться от них, сначала воспользуйтесь увлажняющими патчами или кремом, а затем нанесите на соответствующий участок консилер. Чтобы избежать контраста на лице, нанесите средство и на подвижные веки. Выбирайте консилер на тон светлее вашей кожи и тщательно растушевывайте его.

Следы усталости на лице визуально уменьшают глаза и придают им болезненного вида. Чтобы избавиться от них, сначала воспользуйтесь увлажняющими патчами или кремом, а затем нанесите на соответствующий участок консилер. Чтобы избежать контраста на лице, нанесите средство и на подвижные веки. Выбирайте консилер на тон светлее вашей кожи и тщательно растушевывайте его. Заполните пространство между ресницами. Взгляд может быть более выразительным даже без стрелок. Однако не забывайте подчеркивать линию роста ресниц специальным лайнером или карандашом. Лайфхак также помогает четко определить форму глаз. Если вы стремитесь получить эффектный результат, то прорисуйте карандашом тонкую линию от середины глаза, делая ее немного толще у уголков. Повторите манипуляцию с нижними веками, и растушуйте продукт.

Полезные бьюти-лайфхаки / Фото из инстаграма Патрика Та Используйте щипчики. С помощью специального бьюти-инструмента можно "открыть" взгляд. Для этого используйте специальные щипцы для закручивания ресниц, чтобы они визуально не сужали глаза, отбрасывая на них свою тень.

С помощью специального бьюти-инструмента можно "открыть" взгляд. Для этого используйте специальные щипцы для закручивания ресниц, чтобы они визуально не сужали глаза, отбрасывая на них свою тень. Пользуйтесь тушью. Создавайте красивый изгиб на ресницах с помощью туши, проводя щеточкой от корней к концам. В вечернем макияже можно даже использовать пучки накладных ресниц на внешних уголках.

Создавайте красивый изгиб на ресницах с помощью туши, проводя щеточкой от корней к концам. В вечернем макияже можно даже использовать пучки накладных ресниц на внешних уголках. Подчеркивайте контур нижнего века. Взгляду можно добавить свежести и отдохнувшего вида, если прорисовать контур нижнего века (водяную линию) светлым карандашом, который будет визуально сливаться с белком глаз, поэтому они будут казаться больше. Выбирайте кремовый оттенок карандаша или светло-розовый.

Взгляду можно добавить свежести и отдохнувшего вида, если прорисовать контур нижнего века (водяную линию) светлым карандашом, который будет визуально сливаться с белком глаз, поэтому они будут казаться больше. Выбирайте кремовый оттенок карандаша или светло-розовый. Наносите хайлайтер. Косметическим продуктом стоит осветить внутренние уголки глаз и кожу под бровями. Лайфхак помогает придать взгляду поднятый и открытый вид. Обладательницам светлой кожи нужно выбирать кремовые цвета, а для оливковой – золотые оттенки.

Как сделать взгляд выразительным / Фото из инстаграма Эльзы Госк Комбинируйте темные и светлые тени. Чтобы визуально увеличить глаза, используйте тени разной насыщенности. Темными оттенками можно покрыть внешние уголки глаз и складку века, чтобы выделить естественный контур взгляда. Светлые пигменты наносите в центр века. Не забывайте тщательно растушевывать продукты, чтобы не возникало немодных контрастных переходов.

Чтобы визуально увеличить глаза, используйте тени разной насыщенности. Темными оттенками можно покрыть внешние уголки глаз и складку века, чтобы выделить естественный контур взгляда. Светлые пигменты наносите в центр века. Не забывайте тщательно растушевывать продукты, чтобы не возникало немодных контрастных переходов. Ухаживайте за бровями. Неаккуратные брови, волоски которых направлены в разные стороны, будут уменьшать пространство вокруг глаз. Поэтому следите, чтобы брови были ухоженные. Для этого регулярно выщипывайте их и делайте коррекцию. При оформлении бровей корректируйте их форму карандашом или специальными тенями и фиксируйте гелем.