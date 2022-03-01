Новые маникюрные тренды уже на пороге. Красивый и стильный нейл-дизайн способен довершить любой образ.

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Самые модные оттенки маникюра, которые этой весной будут носить все

Вариации синего

Обновленный маникюрный тренд – "50 оттенков синего". Весной 2022 вариации синего остаются в моде. Следует обращать внимание на насыщенный синий, лазурный или кобальтовый оттенки.



Удачный оттенок для весеннего маникюра / Фото с инстаграмма @betina_goldstein



Стильный синий / Фото с инстаграмма @harrietwestmoreland

Солнце вокруг

Оранжевый, желтый, бронзовый и золотой – все жизнерадостные солнечные оттенки этой весны на пике популярности. Делайте ставку на желтый, чтобы не прогадать и иметь трендовый маникюр.



Модный маникюр / Фото с инстаграмма @betina_goldstein



Яркое решение / Фото с инстаграмма @betina_goldstein

Нежный нюд

В прошлом году полупрозрачное покрытие ногтей или же полное его отсутствие было одним из самых популярных нейл-трендов. Эта тенденция частично обусловлена ​​пандемией и постоянными локдаунами. Ведь многие женщины не решались на яркое покрытие, потому что не уверены, что смогут его обновить. Этой весной не прощаемся с любимым нюдом – молочный, полупрозрачный розовый, кремовый и френч – наши лучшие друзья.



Деликатный нюд / Фото с инстаграмма @harrietwestmoreland