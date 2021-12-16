С помощью декоративных камешков и глиттера легко добавить праздничному маникюру уместного сияния. Однако старайтесь выдержать лаконичность и не переборщить.

Пригодится каждой красавице Маникюр на Новый год 2022: эффектные варианты праздничного нейл-арта

Ведущие маникюристы отмечают, что наиболее естественно будет смотреться декор на прозрачном фоне в трендовом стиле "голые" ногти или на нейтральных оттенках. К примеру, стоит обратить внимание на аккуратные стразы у основания или на кончике ногтя. Также красивый вид будет иметь обрамление мерцающим глиттером – позвольте себе фантазировать.

Напомним, что главными трендами в маникюре зимы 2021-2022 будут натуральность, простота во всем, обратный и двойной френч, гламурные решения, насыщенные оттенки, абстракция. Используйте модные тенденции для создания неповторимого дизайна на ногтях.

Если вы в поисках трендового маникюра с блеском для новогодней вечеринки или на каждый день, то присмотритесь к наиболее роскошным и лаконичным вариантам нейл-дизайна с использованием страз и глиттера.

Маникюр с блестящими акцентами

Аквамариновые детали / Фото с инстаграма @betina_goldstein

Бриллиантовый маникюр, привлекающий все внимание / Фото с инстаграма @betina_goldstein

Блестящие кусочки диско-шара / Фото с инстаграма @betina_goldstein

Момент, когда посыпались звезды / Фото с инстаграма @heluviee

Природная эстетика никогда не выйдет из моды / Фото с инстаграма @charsgelnails_