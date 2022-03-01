Трендовый маникюр весны 2022: 3 самых модных оттенка, которые будут носить все
Источник:Cosmopolitan
В весеннем сезоне не стоит забывать об обновлении маникюра. Поэтому пришло время узнать, какие оттенки лаков будут модными весной 2022 года.
Новые маникюрные тренды уже на пороге. Красивый и стильный нейл-дизайн способен довершить любой образ.
Может заинтересовать Лаконический маникюр со стразами и глиттером: 7 модных вариантов
Самые модные оттенки маникюра, которые этой весной будут носить все
Вариации синего
Обновленный маникюрный тренд – "50 оттенков синего". Весной 2022 вариации синего остаются в моде. Следует обращать внимание на насыщенный синий, лазурный или кобальтовый оттенки.
Удачный оттенок для весеннего маникюра / Фото с инстаграмма @betina_goldstein
Стильный синий / Фото с инстаграмма @harrietwestmoreland
Солнце вокруг
Оранжевый, желтый, бронзовый и золотой – все жизнерадостные солнечные оттенки этой весны на пике популярности. Делайте ставку на желтый, чтобы не прогадать и иметь трендовый маникюр.
Модный маникюр / Фото с инстаграмма @betina_goldstein
Яркое решение / Фото с инстаграмма @betina_goldstein
Нежный нюд
В прошлом году полупрозрачное покрытие ногтей или же полное его отсутствие было одним из самых популярных нейл-трендов. Эта тенденция частично обусловлена пандемией и постоянными локдаунами. Ведь многие женщины не решались на яркое покрытие, потому что не уверены, что смогут его обновить. Этой весной не прощаемся с любимым нюдом – молочный, полупрозрачный розовый, кремовый и френч – наши лучшие друзья.
Деликатный нюд / Фото с инстаграмма @harrietwestmoreland
Естественность в тренде / Фото с инстаграмма @betina_goldstein