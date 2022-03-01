Трендовий манікюр весни 2022: 3 наймодніші відтінки, які носитимуть усі

У весняному сезоні не варто забувати про оновлення манікюру. Тому прийшов час дізнатися, які відтінки лаків будуть наймоднішими навесні 2022 року.

Нові манікюрні тренди вже на порозі. Красивий і стильний нейл-дизайн здатен довершити будь-який образ.

Може зацікавити Лаконічний манікюр зі стразами і гліттером: 7 модних варіантів

Наймодніші відтінки манікюру, які цієї весни носитимуть усі

Варіації синього

Оновлений манікюрний тренд – "50 відтінків синього". Навесні 2022 року варіації синього залишаються в моді. Варто звертати увагу на насичений синій, лазуровий чи кобальтовий відтінки.



Вдалий відтінок для весняного манікюру / Фото з інстаграму @betina_goldstein



Стильний синій / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland

Сонце навкруги

Помаранчевий, жовтий, бронзовий і золотий – усі життєрадісні сонячні відтінки цієї весни на піку популярності. Робіть ставку на жовтий, аби не помилитися і мати трендовий манікюр.



Модний манікюр / Фото з інстаграму @betina_goldstein



Яскраве рішення / Фото з інстаграму @betina_goldstein

Ніжний нюд

У минулому році напівпрозоре покриття нігтів або ж повна його відсутність була одним із найпопулярніших нейл-трендів. Ця тенденція частково зумовлена ​​пандемією та постійними локдаунами. Адже чимало жінок не наважувалися на яскраве покриття, бо не були впевнені, що зможуть його оновити. Цієї весни не прощаємося з улюбленим нюдом – молочний, напівпрозорий рожевий, кремовий та френч – наші найкращі друзі.



Делікатний нюд / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland



Натуральність у тренді / Фото з інстаграму @betina_goldstein