Кожа дельфина, графические стрелки, "макияж без макияжа" и другие бьюти-тренды лета 2021 удивляют простотой и красотой. Если вы хотите иметь стильный вид и делать мейкап, который удачно подчеркнет достоинства вашей внешности, то обратите внимание на следующие тенденции в макияже.
Вам будет интересно: Дочь Джуда Лоу снялась в новой фотосессии Dior: впечатляющие фото макияжа
Тренды в макияже, которые стоит попробовать этим летом
Кожа дельфина
Графические рисунки
Макияж без макияжа
Яркие матовые тени
Брови, зачесанные вверх
Фиолетовые тени
Атласные губы
Бронзовые тени
Голубые тени