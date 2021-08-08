Кожа дельфина, графические стрелки, "макияж без макияжа" и другие бьюти-тренды лета 2021 удивляют простотой и красотой. Если вы хотите иметь стильный вид и делать мейкап, который удачно подчеркнет достоинства вашей внешности, то обратите внимание на следующие тенденции в макияже.

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Тренды в макияже, которые стоит попробовать этим летом

Кожа дельфина

Графические рисунки

Макияж без макияжа

Яркие матовые тени

Брови, зачесанные вверх

Фиолетовые тени

Атласные губы

Бронзовые тени

Голубые тени