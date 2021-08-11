9 ярких трендов маникюра: ведущие мастера рассказывают, что сейчас на пике популярности
Источник:Vogue
Несмотря на то, что близится окончание лета, вы еще успеваете сделать модный яркий маникюр. Потому 9 ведущих нейл-мастеров поделились своими идеями дизайна ногтей на лето.
Свежий маникюр может наиболее удачно дополнить любой образ. Например, недавно Селена Гомес смело положились на неоновый маникюр и не прогадала, а Кайли Дженнер обновила сдержанный лук с помощью длинных фиолетовых ногтей.
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Яркие тренды маникюра на лето
Очень длинные закругленные ногти от Хуана Альвеара
Нейл мастер отмечает: "С виду брутально, но симпатично. Если бы MiuMiu были формой ногтей, это был бы удлиненный овал. Кроме того, форма позволяет создавать рисунки на ногтях. Мне также нравится хромированная база и насыщенная графика поверх". Хуан советует дополнять дизайн объемными акцентами.
Мишель Хамфри обожает зеленые ногти
"Зеленый – это не просто самый модный оттенок сезона. Он может быть нейтральным, но в то же время иметь современный вид. Выбирая свой зеленый, не забывайте о полутонах: шалфей, весенняя зелень, оливковый и хаки", – рассказал звездный мастер маникюра.
Харриет Уэстморленд предпочитает классический нюд, яблочно-красный или черный цвет
Харриет говорит, что его любимые цвета – всегда удачное решение для покрытия ногтей. Но он любит дополнять маникюр идеальной линией кутикулы. Потому для этого использует специальное масло.
"Летом мне нравятся акценты из 90-х – например, яркий неоновый френч. Оставляйте линию улыбки очень тонкой, чтобы получить современный французский взгляд на некогда старомодную классику – он определенно возвращается в более крутом виде. Текстура должна быть гладкой, глянцевой и подобной стеклу, ноготь должен быть идеально круглым, если смотреть сбоку, а я отдаю предпочтение коротким ногтям – это делает все очень изысканным", – добавил нейл-эксперт.
Мо Кинь летом использует яркие дерзкие оттенки
Мастерица обычно делает френч и прибегает к приему mix and match: у основания ногтя один цвет, а на кончиках – другой. Также одной из любимых техник Мо Кинь является гладкий хром, который отражает солнечные лучи.
Наташа Блейк
"На лето я выбирала бы что-нибудь яркое, смелое, красочное и необычное. Я восхищаюсь психоделическим искусством и заметила эту тенденцию среди коллег-мастеров маникюра. Мне кажется, этим летом это на пике", – призналась мастер маникюра.
Сара Нгуен
Нейл-мастерица говорит: "Летом я до умопомрачения увлекаюсь неоновыми ногтями. Хороший способ обыграть неоновое сияние – френч в 3D технике омбре с помощью геля".
Холли Фальконе любит вариации 3D
Холли создает на ногтях прозрачные пузырьки, добавляет декор и эффект стекла. Также мастерица комментирует, что в этом сезоне в моде полупрозрачные цветные капли на ногтях.
Ребекка Джейд Уилсон убеждает в 2 трендах
Она говорит, что прежде всего в моде будут здоровые, естественные ногти, а именно маникюр в стиле "френч".
А 2 тренд будет на яркие смелые цвета. Можно красить все ногти одним оттенком.
Соджин О
"Сейчас я предпочитаю ярко-зеленый, оранжевый, желтый, синий и красный. Мои любимые стили – гелевые образы, созданные вручную, и дизайн, вдохновленный природой", – делится мастер.