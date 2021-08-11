9 ярких трендов маникюра: ведущие мастера рассказывают, что сейчас на пике популярности

Несмотря на то, что близится окончание лета, вы еще успеваете сделать модный яркий маникюр. Потому 9 ведущих нейл-мастеров поделились своими идеями дизайна ногтей на лето.

Свежий маникюр может наиболее удачно дополнить любой образ. Например, недавно Селена Гомес смело положились на неоновый маникюр и не прогадала, а Кайли Дженнер обновила сдержанный лук с помощью длинных фиолетовых ногтей.

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Яркие тренды маникюра на лето

Очень длинные закругленные ногти от Хуана Альвеара

Нейл мастер отмечает: "С виду брутально, но симпатично. Если бы MiuMiu были формой ногтей, это был бы удлиненный овал. Кроме того, форма позволяет создавать рисунки на ногтях. Мне также нравится хромированная база и насыщенная графика поверх". Хуан советует дополнять дизайн объемными акцентами.

Мишель Хамфри обожает зеленые ногти

"Зеленый – это не просто самый модный оттенок сезона. Он может быть нейтральным, но в то же время иметь современный вид. Выбирая свой зеленый, не забывайте о полутонах: шалфей, весенняя зелень, оливковый и хаки", – рассказал звездный мастер маникюра.

Харриет Уэстморленд предпочитает классический нюд, яблочно-красный или черный цвет

Харриет говорит, что его любимые цвета – всегда удачное решение для покрытия ногтей. Но он любит дополнять маникюр идеальной линией кутикулы. Потому для этого использует специальное масло.

"Летом мне нравятся акценты из 90-х – например, яркий неоновый френч. Оставляйте линию улыбки очень тонкой, чтобы получить современный французский взгляд на некогда старомодную классику – он определенно возвращается в более крутом виде. Текстура должна быть гладкой, глянцевой и подобной стеклу, ноготь должен быть идеально круглым, если смотреть сбоку, а я отдаю предпочтение коротким ногтям – это делает все очень изысканным", – добавил нейл-эксперт.

Мо Кинь летом использует яркие дерзкие оттенки

Мастерица обычно делает френч и прибегает к приему mix and match: у основания ногтя один цвет, а на кончиках – другой. Также одной из любимых техник Мо Кинь является гладкий хром, который отражает солнечные лучи.

Наташа Блейк

"На лето я выбирала бы что-нибудь яркое, смелое, красочное и необычное. Я восхищаюсь психоделическим искусством и заметила эту тенденцию среди коллег-мастеров маникюра. Мне кажется, этим летом это на пике", – призналась мастер маникюра.

Сара Нгуен

Нейл-мастерица говорит: "Летом я до умопомрачения увлекаюсь неоновыми ногтями. Хороший способ обыграть неоновое сияние – френч в 3D технике омбре с помощью геля".

Холли Фальконе любит вариации 3D

Холли создает на ногтях прозрачные пузырьки, добавляет декор и эффект стекла. Также мастерица комментирует, что в этом сезоне в моде полупрозрачные цветные капли на ногтях.

Ребекка Джейд Уилсон убеждает в 2 трендах

Она говорит, что прежде всего в моде будут здоровые, естественные ногти, а именно маникюр в стиле "френч".

А 2 тренд будет на яркие смелые цвета. Можно красить все ногти одним оттенком.

Соджин О

"Сейчас я предпочитаю ярко-зеленый, оранжевый, желтый, синий и красный. Мои любимые стили – гелевые образы, созданные вручную, и дизайн, вдохновленный природой", – делится мастер.