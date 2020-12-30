Если кому-то казалось, что nail-тренды уже ничем не могут удивить, то вы ошибались. Недавно мастера маникюра начать публиковать в соцсетях оригинальные работы – двусторонний нейл-дизайн, напоминающий туфли-лабутены.

Теперь недостаточно покрывать ногтевую пластину с одной стороны. В 2021 году главным nail-трендом будет двусторонний маникюр, сообщает Cosmopolitan.

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Тренд на двусторонний маникюр

Первым популярным двусторонним нейл-дизайном стали ногти в стиле лабутен: бежевое покрытие основной ногтевой пластины и красный лак на обратной стороне. Теперь в моде не только длинные ногти, но и оригинальный маникюр, в котором важно, чтобы другая сторона ногтя была накрашена каким-либо контрастным цветом. Трендовый дизайн нелегко повторить, но попробовать стоит.

Чтобы было легче прорисовать обе стороны ногтей, они должны выходить за край пальца. Среди популярных цветовых сочетаний покрытия мастера маникюра выделяют: бежевый и красный, золотой и красный, синий и серебристый и другие. Некоторые даже прикрепляет блестки и стразы "на изнанку" своих ногтей. Идеи модного нейл-дизайна, которые вы увидите ниже, могут вдохновить вас на что-то абсолютно новое – доверьтесь своей фантазии.