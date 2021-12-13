Если вы влюблены в тренды нулевых, то следующий сезон будет идеальным временем для экспериментов. Вдохновляйтесь топ - 5 прическами из прошлого, которые стремительно завоевывают популярность.
Интересные тренды Как покрасить волосы в 2022: самые трендовые оттенки
5 причесок из нулевых, которые переживают пик популярности
Боб
Классическая стрижка – это не только о коротких прямых волосах. Если присмотреться к разным примерам Боба, то замечаем, что ему также характерны окрашенные пряди, разный объем. Напомним, что знаменитая Виктория Бекхэм в свое время носила удлиненный боб – long bob, а неповторимая Дженнифер Энистон прибегала к экспериментам с многослойностью.
Билли Айлиш демонстрирует оригинальный боб / Фото из инстаграма певицы
Челка с глубоким пробором
Челку, которая была популярна в нулевых и получает новое дыхание в 2022, не всегда необходимо укладывать с помощью специальных гелей. Попробуйте просто зачесать его на бок, чтобы визуально открыть лицо. Акцент придает образу непринужденного шика, а также эффектно смотрится как на длинных, так и на коротких волосах.
Идея для челки / Фото из инстаграма Патрика Та
Русалочьи волны
Средства для стайлинга, в частности их чрезмерное использование, были особенно актуальными в нулевых. Однако в наше время стоит отдавать предпочтение правилу "легко и стильно". Многих красавиц вдохновляет прическа Бейонсе периода творчества Destiny's Child. Чтобы достичь похожего эффекта, надо заплести мелкие косички на только что вымытые волосы. Лучше всего сделать это перед сном, а на утро чувствовать себя одной из DC.
Как должны выглядеть "русалочьи волны" на волосах / Фото з інстаграму @emilisindlev
"Рожки"
Гвен Стефани и девушки из Spice Girls 20 лет назад "рожками" притягивали взгляды. Прическа была популярной в рейв-культуре, а теперь Хейли Бибер, Билли Айлиш и другие знаменитости снова подхватывают тренд.
Звезды выбирают стильные прически / Фото из инстаграма Криса Эпплтона
Хвост и "шторки"
Эти прически также полюбились модницам 00-х. Кроме создания соблазнительных высоких хвостов в стиле Арианы Гранде, в этом сезоне стоит также попробовать трюк из прошлого – обрамлять лицо с помощью акцента на передние пряди. Их можно заплетать в косички, фиксировать яркими аксессуарами, делать эффект bubble цветными силиконовыми резинками, как Джиджи Хадид.
Модная прическа / Фото из инстаграма Арианы Гранде
Укладка Джиджи Хадид в стиле нулевых / Фото из инстаграма модели