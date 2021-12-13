Если вы влюблены в тренды нулевых, то следующий сезон будет идеальным временем для экспериментов. Вдохновляйтесь топ - 5 прическами из прошлого, которые стремительно завоевывают популярность.

Интересные тренды Как покрасить волосы в 2022: самые трендовые оттенки

5 причесок из нулевых, которые переживают пик популярности

Боб

Классическая стрижка – это не только о коротких прямых волосах. Если присмотреться к разным примерам Боба, то замечаем, что ему также характерны окрашенные пряди, разный объем. Напомним, что знаменитая Виктория Бекхэм в свое время носила удлиненный боб – long bob, а неповторимая Дженнифер Энистон прибегала к экспериментам с многослойностью.

Билли Айлиш демонстрирует оригинальный боб / Фото из инстаграма певицы

Челка с глубоким пробором

Челку, которая была популярна в нулевых и получает новое дыхание в 2022, не всегда необходимо укладывать с помощью специальных гелей. Попробуйте просто зачесать его на бок, чтобы визуально открыть лицо. Акцент придает образу непринужденного шика, а также эффектно смотрится как на длинных, так и на коротких волосах.

Идея для челки / Фото из инстаграма Патрика Та

Русалочьи волны

Средства для стайлинга, в частности их чрезмерное использование, были особенно актуальными в нулевых. Однако в наше время стоит отдавать предпочтение правилу "легко и стильно". Многих красавиц вдохновляет прическа Бейонсе периода творчества Destiny's Child. Чтобы достичь похожего эффекта, надо заплести мелкие косички на только что вымытые волосы. Лучше всего сделать это перед сном, а на утро чувствовать себя одной из DC.

Как должны выглядеть "русалочьи волны" на волосах / Фото з інстаграму @emilisindlev

"Рожки"

Гвен Стефани и девушки из Spice Girls 20 лет назад "рожками" притягивали взгляды. Прическа была популярной в рейв-культуре, а теперь Хейли Бибер, Билли Айлиш и другие знаменитости снова подхватывают тренд.

Звезды выбирают стильные прически / Фото из инстаграма Криса Эпплтона

Хвост и "шторки"

Эти прически также полюбились модницам 00-х. Кроме создания соблазнительных высоких хвостов в стиле Арианы Гранде, в этом сезоне стоит также попробовать трюк из прошлого – обрамлять лицо с помощью акцента на передние пряди. Их можно заплетать в косички, фиксировать яркими аксессуарами, делать эффект bubble цветными силиконовыми резинками, как Джиджи Хадид.

Модная прическа / Фото из инстаграма Арианы Гранде

Укладка Джиджи Хадид в стиле нулевых / Фото из инстаграма модели