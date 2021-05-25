Из-за высокой летней температуры слои дермы выделяют больше кожного сала, что приводит к быстрому загрязнению. Также коже вредят солнечные лучи, которые через определенное время могут спровоцировать появление пигментных пятен. Поэтому важно должным образом очищать, увлажнять, питать и защищать лицо.

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Как ухаживать за кожей летом: 7 главных правил

Пользуйтесь солнцезащитным средством ежедневно. Летом следует защищать кожу от солнца. Особенно после средств с кислотами и косметических процедур. Солнцезащитные продукты предназначены предотвращать фотостарение и появление пигментных пятен. Бьюти-эксперты советуют выбирать средства, которые не содержат оксид цинка или диоксина в своем составе. В течение дня крем или спрей для защиты от солнца нужно наносить несколько раз, потому что его действие длится не более 2 – 3 часов.

Летом следует защищать кожу от солнца. Особенно после средств с кислотами и косметических процедур. Солнцезащитные продукты предназначены предотвращать фотостарение и появление пигментных пятен. Бьюти-эксперты советуют выбирать средства, которые не содержат оксид цинка или диоксина в своем составе. В течение дня крем или спрей для защиты от солнца нужно наносить несколько раз, потому что его действие длится не более 2 – 3 часов. Увлажняйте. Кожу следует интенсивнее увлажнять летом. Солнце и воздух обезвоживают ее, вызывают сухость, тусклость, чувствительность к воздействию бактерий. Поэтому регулярно используйте дневной и ночной увлажняющий крем, который подходит вашему типу кожи, а также не пренебрегайте специальными масками.

Вода. Кожу нужно насыщать влагой также изнутри. Поэтому пейте больше воды – минимум 1, 5 – 2 литра ежедневно. Таким образом вам удастся сохранить водный баланс, очистить организм от шлаков, что будет способствовать чистоте и сиянию лица.

Кожу нужно насыщать влагой также изнутри. Поэтому пейте больше воды – минимум 1, 5 – 2 литра ежедневно. Таким образом вам удастся сохранить водный баланс, очистить организм от шлаков, что будет способствовать чистоте и сиянию лица. Тщательно очищайте. Летом на коже накапливаются излишки жира, пыли и грязи, то очищению стоит отдавать должное внимание. Но сохраняйте баланс. Мыть "до скрипа" также не нужно. Косметологи советуют временно отказаться от скрабов с жесткими абразивными частицами и от средств с AHA или BHA-кислотами, чтобы избежать гиперпигментации.

Летом на коже накапливаются излишки жира, пыли и грязи, то очищению стоит отдавать должное внимание. Но сохраняйте баланс. Мыть "до скрипа" также не нужно. Косметологи советуют временно отказаться от скрабов с жесткими абразивными частицами и от средств с AHA или BHA-кислотами, чтобы избежать гиперпигментации. Смывайте соленую воду. Если вы планируете летом отдыхать на море, то после купания всегда умывайтесь пресной водой. Потому что впитывание соли может привести к сухости и аллергической реакции.

Если вы планируете летом отдыхать на море, то после купания всегда умывайтесь пресной водой. Потому что впитывание соли может привести к сухости и аллергической реакции. Пересмотрите запись к косметологу. Из-за летней уязвимости кожи от некоторых косметологических процедур лучше отказаться. Например, жесткие пилинги, шлифовка или лазерное удаление постакне нельзя делать летом. Ведь это может спровоцировать появление пигментных пятен, от которых трудно избавиться.

Ешьте больше овощей и фруктов. Это очевидный, но такой действенный совет. Красота кожи в значительной степени зависит от сбалансированного питания. Разнообразьте свой ежедневный летний рацион овощами, фруктами, ягодами, чтобы они насытили ваш организм полезными природными витаминами и микроэлементами.

Заботьтесь о своей красоте и здоровье, и вы всегда будете иметь непревзойденный вид.