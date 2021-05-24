Оптимальный рН баланс – это залог красоты и здоровья. Поэтому об этом стоит узнать больше.

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Что такое рН кожи

Датский химик Серенсен применил такое понятие более 100 лет назад. С латинского рН можно перевести как potentia hydrogenii (сила водорода) или pondus hydrogenii (вес водорода). Определить уровень концентрации ионов водорода в водном растворе можно по щелочным или кислотным показателям.

Молекулу воды составляют 2 атома водорода и 1 кислорода. Кожа содержит эти молекулы воды в своих слоях. А уровень рН можно узнать по гидролипидной или водно-жировой мантии, которая образуется на поверхности нашей кожи из отслоившихся роговых чешуек, кожного сала, органических кислот и микрофлоры. Водно-жировая мантия предназначена для поддержания рН здоровой кожи. Уровень рН определяется в зависимости от того, каких показателей больше на поверхности дермы – кислоты или щелочи.

Как определить уровень рН кожи

Наиболее популярным способом определения рН кожи является использование специального электронного прибора – рН-метра. Он измеряет показатели рН в растворах, пищевой продукции и сырье, агрессивной среде и производственных системах. Такой прибор используют обычно дерматологи и косметологи, ибо он показывает точный результат.

Еще уровень рН кожи можно определить с помощью лакмусовой бумаги. Специальные бумажные тест-полоски показывают кислотно-щелочной уровень любых жидкостей, с которыми мы контактируем в повседневной жизни. Такие полоски меняют свой цвет в зависимости от показателей. Так называемый индикатор можно приобрести в хозяйственном магазине.

Каким должен быть уровень рН кожи

Не забывайте, что уровень рН выполняет функцию защиты кожи. Если кислотно-щелочной баланс нарушен, то болезнетворным бактериям легче вредить иммунитету кожи. Именно из-за этого впоследствии на дерме появляются прыщи, высыпания и другие дерматологические дефекты. Чтобы кожа была здоровой, рН должен быть на уровне 5,5.

Однако у каждого типа кожи индивидуальные показатели. Например, у сухой дермы может быть показатель от 3 до 5,5, потому что здесь преобладает кислая среда. А на жирной коже – щелочная. Поэтому в этом случае показатели уровня рН колеблются от 5,7 до 6.

Уровень рН также можно определить по ощущениям. Если есть сухость, стянутость и шелушение кожи – рН снижен. Расширенные поры, жирный блеск и высыпания – 5,5 и выше. Те, кто страдают угревой болезнью, имеют уровень рН около 6 единиц.

Чтобы избежать различных отклонений кожи и появления патогенных микроорганизмов, нужно поддерживать здоровый уровень рН. Определите его точные показатели у себя и попробуйте подобрать правильный уход. Эксперты в индустрии красоты отмечают, если вы чувствуете изменения на коже, у вас появились неприятные ощущения или высыпания – это говорит о нарушении водно-липидной мантии и кислотно-щелочного баланса и требует консультации грамотного специалиста. Врач-косметолог определит причину таких изменений и назначит индивидуальную схему восстановления уровня рН вашей кожи.