Лето вдохновляет на перемены. Привычный образ можно освежить и превратить в романтический, элегантный или даже игривый бунтарский новым цветом волос. Обратите внимание на 5 модных примеров, которые подталкивают на покраску.

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5 трендовых оттенков волос, которые стоит попробовать летом 2021

Розовое золото

Такой оттенок "блонда" стилисты считают дорогим, красивым и модным. Он придает образу особого сияния, которое сочетает в себе прохладный лиловый, теплый золотистый и элегантный розовый цвета. Оттенок розового золота на волосах больше подойдет девушкам цветотипов "Весна" и "Осень", а для обладательниц цветотипа "Лето" подойдет более холодный розовый и лиловый подтон.

Песочный "блонд"

Если раньше платиновый "блонд" был на пике популярности и его успели примерить немало знаменитостей, то тренд на натуральность вызвал появление новой тенденции – песочного "блонда". Это светло-золотистый оттенок, которые предоставляет лицу невероятной свежести и очарования. Обладательницам серых, голубых и зеленых глаз такой оттенок волос подойдет больше всего.

Сочный апельсин

Поклонницы рыжего цвета волос будут в восторге от следующего hair-тренда. Красочный оттенок, напоминающий сочный апельсин, подойдет ярким и неординарным девушкам, которым нравится привлекать к себе внимание. Чтобы получить в результате динамический оттенок апельсина, колористы сочетают красный и оранжевый цвета. Волосы в стиле сочного апельсина подчеркивать красоту девушек осеннего и весеннего цветотипов.

Глубокий черный цвет

Знаменитости предпочитают бездонный черный цвет волос даже без медовых или каштановых бликов. Черный цвет волос дарит любому образу эффектность, ведь напоминает ночь без звезд на небе. Однако с ним стоит быть осторожной, чтобы визуально не добавить себе лишних лет, а лицу не придать болезненного вида. Черные пряди будут идеально смотреться на девушках со смуглой кожей, а также на красавицах со светлым лицом и темными от природы локонами.

Кофе со льдом

Модный цвет волос образуют с помощью холодного каштанового оттенка с пепельными переливами. Такая техника окрашивания предоставляет шевелюре необычного, роскошного и благородного вида, а также нотку волшебной изысканности. Преимущество цвета в его универсальности. Если вы хотите обновить имидж, но не готовы к кардинальным изменениям, то волосы цвета кофе со льдом идеально подойдут практически каждой девушке.