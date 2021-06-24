На своей инстаграм-странице, где у нее почти 1 миллион подписчиков, Румер опубликовала селфи, на котором позировала с новым цветом шевелюры. Пользователи соцсети положительно оценили новый имидж актрисы.

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Румер Уиллис покрасила волосы в рыжий цвет

На снимке новую прическу Румер дополнила коричневым платьем с глубоким декольте. В частности, известная красавица упомянула в посте мастеров, которые помогли ей превратиться из брюнетки в рыжую. очаровательный цвет волосы актрисы получили благодаря Амбер Майнард Болт, а над стрижкой работал звездный hair-стилист Адир Абергель.

Публикация старшей дочери известных родителей собрала более 33 тысяч лайков и более 600 комментариев. Фоловеры были в восторге от обновления имиджа Румер Уиллис. Они начали активно комментировать ее новую прическу.

Реакция поклонников

  • "Рыжий – горячий";
  • "Ты знаешь, я люблю это";
  • "Очень хорошо";
  • "Красивая";
  • "Я также хотела покраситься в рыжий. Ты выглядишь невероятно";
  • "Любовь";
  • "Тебе очень идет";
  • "Невероятно, как и всегда";
  • "Рыжеволосая бестия".

Как выглядела Румер Уиллис с черными волосами

Что известно о Румер Уиллис

  • Румер Уиллис – это американская актриса, старшая дочь голливудских звезд Деми Мур и Брюса Уиллиса.
  • Звезда снималась в таких фильмах: "Тогда и сейчас", "Стриптиз", "Заложник", "90210: Новое поколение", "Однажды в Голливуде" и др.
  • Актриса активно делится своими фотографиями из жизни и различных фотосессий в инстаграме. Также ей нравится будоражить воображение подписчиков откровенными снимками, на которых у нее прикрыты только некоторые части тела.