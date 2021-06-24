На своей инстаграм-странице, где у нее почти 1 миллион подписчиков, Румер опубликовала селфи, на котором позировала с новым цветом шевелюры. Пользователи соцсети положительно оценили новый имидж актрисы.
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Румер Уиллис покрасила волосы в рыжий цвет
На снимке новую прическу Румер дополнила коричневым платьем с глубоким декольте. В частности, известная красавица упомянула в посте мастеров, которые помогли ей превратиться из брюнетки в рыжую. очаровательный цвет волосы актрисы получили благодаря Амбер Майнард Болт, а над стрижкой работал звездный hair-стилист Адир Абергель.
Публикация старшей дочери известных родителей собрала более 33 тысяч лайков и более 600 комментариев. Фоловеры были в восторге от обновления имиджа Румер Уиллис. Они начали активно комментировать ее новую прическу.
Реакция поклонников
- "Рыжий – горячий";
- "Ты знаешь, я люблю это";
- "Очень хорошо";
- "Красивая";
- "Я также хотела покраситься в рыжий. Ты выглядишь невероятно";
- "Любовь";
- "Тебе очень идет";
- "Невероятно, как и всегда";
- "Рыжеволосая бестия".
Как выглядела Румер Уиллис с черными волосами
Что известно о Румер Уиллис
- Румер Уиллис – это американская актриса, старшая дочь голливудских звезд Деми Мур и Брюса Уиллиса.
- Звезда снималась в таких фильмах: "Тогда и сейчас", "Стриптиз", "Заложник", "90210: Новое поколение", "Однажды в Голливуде" и др.
- Актриса активно делится своими фотографиями из жизни и различных фотосессий в инстаграме. Также ей нравится будоражить воображение подписчиков откровенными снимками, на которых у нее прикрыты только некоторые части тела.