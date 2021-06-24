На своей инстаграм-странице, где у нее почти 1 миллион подписчиков, Румер опубликовала селфи, на котором позировала с новым цветом шевелюры. Пользователи соцсети положительно оценили новый имидж актрисы.

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Румер Уиллис покрасила волосы в рыжий цвет

На снимке новую прическу Румер дополнила коричневым платьем с глубоким декольте. В частности, известная красавица упомянула в посте мастеров, которые помогли ей превратиться из брюнетки в рыжую. очаровательный цвет волосы актрисы получили благодаря Амбер Майнард Болт, а над стрижкой работал звездный hair-стилист Адир Абергель.

Публикация старшей дочери известных родителей собрала более 33 тысяч лайков и более 600 комментариев. Фоловеры были в восторге от обновления имиджа Румер Уиллис. Они начали активно комментировать ее новую прическу.

Реакция поклонников

"Рыжий – горячий";

"Ты знаешь, я люблю это";

"Очень хорошо";

"Красивая";

"Я также хотела покраситься в рыжий. Ты выглядишь невероятно";

"Любовь";

"Тебе очень идет";

"Невероятно, как и всегда";

"Рыжеволосая бестия".

Как выглядела Румер Уиллис с черными волосами

Что известно о Румер Уиллис