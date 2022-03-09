Умылась сине-желтыми слезами: визажистка из Молдовы показала трогательное бьюти-перевоплощение

Мастера красоты креативно демонстрируют свою позицию в социальных сетях по поводу войны России с Украиной. Недавно визажистка Натали Фрекауцан опубликовала патриотическое видео на своей инстаграм-странице, которое вызывает слезы.

Чувственные посты о любви украинцев к своей Родине заполонили соцсети. Мастер макияжа из Молдовы поддержала подписчиков из Украины с помощью чувственного видео с символическими мейк-апом и музыкой.

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Визажистка из Молдовы поддержала украинский дух

Талантливая Наталья Фрекаучан часто вдохновляет своих подписчиков креативными и модными бьюти-образами. А на этот раз она сделала своей клиентке макияж, который символичен для украинцев.

Визажистка нарисовала верхние веки девушки тенями желтого цвета, а нижние – синего. На движущейся складке век Натали создала линии со стрелками с обеих сторон, а также выделила взгляд с помощью черной подводки, туши и накладных ресниц. На губы клиентки мастерица макияжа нанесла нюдовый блеск и обвела контур карандашом, а также стильно зачесала брови вверх.

Особенностью видео стал символический момент, когда красивый макияж в цвете украинского флага начал растекаться по лицу красивой девушки, потому что из ее глаз полились слезы. Драматичности ролику добавила закадровая музыка – песня известной украинской группы Океан Эльзы "Обійми".

В описании к публикации визажист из Молдовы отметила, что молится за Украину и добавила тег: "Pray for Ukraine".

Реакция поклонников

"Это невероятно";

"Хочу кричать! Хочу просто кричать!";

"Спасибо, что не игнорируете, спасибо, что слышите";

"Наталочка, спасибо большое за поддержку! Девушки, здесь у нас просто ад! Не дай Господи! Никому даже в страшном сне такое увидеть!";

"Первый раз в жизни смотрю на макияж и плачу, спасибо за поддержку. Слава Украине!";

"Очень красиво, хоть и больно".

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