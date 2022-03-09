Вмилася синьо-жовтими слізьми: візажистка з Молдови показала зворушливе б'юті-перевтілення

Майстри краси креативно демонструють свою позицію в соціальних мережах щодо війни Росії з Україною. Нещодавно візажистка Наталі Фрекауцан опублікувала патріотичне відео на своїй інстаграм-сторінці, яке викликає сльози.

Чуттєві пости про любов українців до своєї Батьківщини заполонили соцмережі. Майстриня макіяжу з Молдови підтримала підписників з Україні за допомогою чуттєвого відео зі символічними мейк-апом і музикою.

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Візажистка з Молдови підтримала український дух

Талановита Наталі Фрекаучан часто надихає своїх підписників креативними й модними б'юті-образами. А цього разу вона зробила своїй клієнтці макіяж, який є символічним для українців.

Візажистка намалювала верхні повіки дівчини тінями жовтого кольору, а нижні – синього. На рухомій складці повік Наталі створила лінії зі стрілками по обидва боки, а також виділила погляд за допомогою чорної підводки, туші та накладних вій. На губи клієнтки майстриня макіяжу нанесла нюдовий блиск і обвела контур олівцем, а також стильно зачесала брови вгору.

Особливістю відео став символічний момент, коли красивий макіяж у кольорі українського прапора почав розтікатися по обличчю вродливої дівчини, бо з її очей полилися гіркі сльози. Драматичності ролику додала закадрова музика – пісня відомого українського гурту Океан Ельзи "Обійми".

В описі до публікації візажистка з Молдови зазначила, що молиться за Україну і додала тег: "Pray for Ukraine".

Реакція шанувальників

"Це неймовірно";

"Хочу кричати! Хочу просто кричати!";

"Спасибі, що не ігноруєте, спасибі, що чуєте";

"Наталочко, спасибі велике за підтримку! Дівчата, тут у нас просто пекло! Не дай Господи! Нікому навіть у страшному сні таке побачити!";

"Перший раз у житті дивлюся на макіяж і плачу, дякую за підтримку. Слава Україні!";

"Дуже красиво, хоч і боляче".

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