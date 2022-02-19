Культовая визажистка Бобби Браун в своем тиктоке рассказала, как заботиться о коже лица у женщин за 50 лет. Советы очень просты и одновременно гениальны, без преувеличения.

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Секрет 1: Увлажненная кожа

Такой совет вам даст любой экспертный визажист или косметолог, ведь увлажнение кожи является основой для здорового и свежего вида кожи.

Сначала нанесите увлажняющее средство. Не только на лицо, но и на шею, декольте и руки. Это поможет вам выглядеть лучше и чувствовать себя лучше,

– рассказала Бобби.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на средства с пептидами, витамином С и гиалуроновой кислотой.

Секрет 2: Маскируйте покраснения

На любой коже всегда найдется несовершенство, и если оно вас раздражает – спрячьте его с помощью консилера.

"Выберите удобный кремовый консилер для маскировки покраснений. Наносите его на кожу под глазами, вокруг носа и рта – так лицо будет выглядеть гораздо свежее", – советует эксперт.

Секрет 3: Немножко сияния

Да, ваша кожа и так будет прекрасно выглядеть, если за ней ежедневно заботиться, но почему бы не добавить маленькую хитрость и немного воспользоваться хайлайтером?

Мне очень нравится, как выглядит лицо, когда кожа сияет, поэтому регулярно использую кремовый бальзам или хайлайтер для сияния. Такие средства делают кожу визуально моложе, а также придают ей здоровый золотистый оттенок,

– подытожила Браун.

Секреты красоты от Бобби Браун: как ухаживать за кожей после 50 лет