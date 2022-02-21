Важный тренд: какими будут самые модные брови в этом сезоне

Модные брови стали важной составляющей удачного бьюти-образа. Они могут значительно изменить общий вид лица. Поэтому пора узнать, какие брови будут в тренде в этом сезоне.

В новом сезоне стоит разрешить бровям расти, как им вздумается. Тренд на четко оформленные брови теряет популярность.

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Самые модные брови сезона

Брови считают подлинным фетишем в индустрии красоты последних 10 лет. Благодаря визажистам, селебрити, трендсетерам они превратились в главный элемент стильного образа. Сначала была мода на пелехатые и мальчишеские брови, затем – на прямые и господствующие, а также густо прорисованные и идеально оформленные. Среди косметической продукции появилось множество средств по уходу и макияжу бровей.

Бьюти-эксперты убеждены, что, и это очевидно. В новом сезоне это произошло.

Тренд на натуральные брови / Фото с инстаграма @missoni

Тенденция на естественность позволяет бровям расти, как им вздумается. Теперь, чтобы оставаться модной, особое вмешательство не нужно. Следуйте ведущей идее – не изменять форму, цвет или природное направление роста бровей, пытаясь приблизить их к выдуманным идеалам. Вместо этого сохраняйте натуральный вид бровей, мягко подчеркивая их природные особенности.

Стиль бровей меняется / Фото Vogue

Простота в тренде / Фото с инстаграма @jilsander

Тренд оригинально интерпретировала по-своему дочь Джуда Лоу и посла Dior Айрис Лоу. Она отбелила брови и оставила им максимально естественный вид. Также брови можно частично обесцвечивать. Главное оставить их в покое, дать возможность расти как угодно – и наблюдайте, что из этого получится. Ведь замысел природы относительно наших бровей может быть не таким уж плохим.

Брови Айрис Лоу / Фото с инстаграма звезды

Природные брови / Фото с инстаграма @annasui

Конечно, непросто будет перестать действовать по инерции. Брови долгое время были объектом нашего бьюти-культа, поэтому изменять фокус следует медленно и сознательно.