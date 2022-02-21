Важливий тренд: якими будуть наймодніші брови цього сезону

Модні брови стали важливою складовою вдалого б'юті-образу. Вони можуть значно змінити загальний вигляд обличчя. Тому час дізнатися, які брови будуть у тренді в цьому сезоні.

У новому сезоні варто дозволити бровам рости, як їм заманеться. Тренд на чітко оформлені брови втрачає популярність.

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Наймодніші брови сезону

Брови вважають справжнім фетишем в індустрії краси останніх 10 років. Завдяки візажистам, селебріті, трендсеттерам вони перетворилися на головний елемент стильного образу. Спочатку була мода на пелехаті та хлоп'ячі брови, потім – на прямі й панівні, а також густо промальовані та ідеально оформлені. Серед косметичної продукції з'явилося безліч засобів для догляду й макіяжу брів.

Б'юті-експерти переконані, що, і це очевидно. У новому сезоні це трапилося.



Тренд на натуральні брови / Фото з інстаграму @missoni

Тенденція на природність дозволяє бровам рости, як їм заманеться. Тепер, аби залишатися модною, особливе втручання не потрібне. Дотримуйтеся провідної ідеї – не змінювати форму, колір або природний напрямок росту брів, намагаючись наблизити їх до вигаданих ідеалів. Натомість зберігайте натуральний вигляд брів, м'яко підкреслюючи їхні природні особливості.



Стиль брів змінюється / Фото Vogue



Простота у тренді / Фото з інстаграму @jilsander

Тренд оригінально інтерпретувала по-своєму дочка Джуда Лоу та амбасадорка Dior Айріс Лоу. Вона вибілила брови і залишила їм максимально природний вигляд. Також брови можна частково знебарвлювати. Головне дати їм спокій, можливість рости як завгодно – і спостерігайте, що з цього вийде. Адже задум природи щодо наших брів може бути не таким вже й поганим.



Брови Айріс Лоу / Фото з інстаграму зірки



Природні брови / Фото з інстаграму @annasui

Звісно, непросто буде припинити діяти за інерцією. Брови тривалий час були об'єктом нашого б'юті-культу, тому змінювати фокус варто повільно і свідомо.