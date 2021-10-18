Рождественская бьюти-линейка от Dior Makeup получила название "ателье грез". В состав коллекции вошли как новые, так и недавние самые продаваемые косметические продукты бренда.

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Dior Makeup представили коллекцию Atelier of Dreams к Рождеству 2021

Питер Филипс, креативный и имиджевый директор компании Dior Makeup, решил посвятить Рождественским праздникам линейку косметики. Новый адвент-календарь, который бренд выпускает каждый год с различными косметическими средствами, включает 24 миниверсии духов, декоративную косметику для макияжа, продукты для ухода за кожей и свечи от Dior.

Кроме этого, Питер Филипс собрал коллекцию новых косметических средств Atelier of Dreams. Например, Rouge Dior Minaudiere – это помады с гравировкой в металлическом золотистом упаковке, что же почтением знакового адреса на 30-й авеню Монтень, которая была сердцем Дома Dior с самого его создания. В календаре также будут спрятаны новые палетки теней для мейк-апа глаз, палитра которых состоит из праздничных оттенков. А в упаковке с цветочным принтом бренд выпустил 30 свечей Montaigne.

Среди продуктов Dior, которые представлены в календаре Dior Makeup's Holiday 2021, стоит отметить легендарную помаду Rouge Dior, новую праздничную и лимитированную палетку для макияжа 5 Couleurs Couture в виде оригинальной гравюры фасада Дома Dior, мерцающие розовые румяна Rouge Blus, помады Diorific в золотом футляре тоже с архитектурными линиями эмблематическимы фасада Дома Dior из линейки Atelier of Dreams

Эксклюзивная бьюти-коллекция Dior Makeup's Holiday 2021 появится в онлайн-доступе 25 октября, а в бутиках будет в продаже с 1 ноября.

Листайте фото, чтобы увидеть, какие косметические средства выпустили Dior Makeup к Рождеству: