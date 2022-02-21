Знаменитая певица, дизайнер и актриса вдохновляет на новые фитнес-победы. Виктория Бекхэм показала собственную тренировку, которая помогает ей сохранять руки подтянутыми и рельефными.

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Как накачать руки: упражнения от Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм может похвастаться безупречным видом рук и области декольте – они достаточно спортивные и при этом не менее женственные. Достичь желаемого эффекта знаменитой красавице помогает регулярное выполнение упражнений в спортзале, специально подобранных тренером.

Первое упражнение – обратные отжимания от опоры . Дизайнер отжимается от скамейки, чтобы хорошо подтянуть внутреннюю поверхность рук и мышцы живота. Упражнение необходимо выполнять по 20 раз 2 подхода.

. Дизайнер отжимается от скамейки, чтобы хорошо подтянуть внутреннюю поверхность рук и мышцы живота. Упражнение необходимо выполнять по 20 раз 2 подхода. Второе упражнение – выпады с отягощением. Виктория Бекхэм натягивает на ноги фитнес-резинку, чтобы усилить эффективность упражнения, а в руках держит металлический диск, который добавляет нагрузку на руки. Такое упражнение позволяет проработать сразу 2 проблемных участка – бедра и руки. Оно пригодится каждой женщине.



Эффективная тренировка на руки / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм

Третье упражнение – махи руками с гантелями. Его можно выполнять везде – даже дома или в дороге, а гантели можно заменить бутылками, наполненными водой.



Упражнение для подтянутых рук / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм