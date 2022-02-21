Знаменита співачка, дизайнерка й акторка надихає на нові фітнес-перемоги. Вікторія Бекхем показала власне тренування, яке допомагає їй зберігати руки підтягнутими і рельєфними.

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Як накачати руки: вправи від Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем може похизуватися бездоганним виглядом рук і ділянки декольте – вони достатньо спортивні та при цьому не менш жіночні. Досягти бажаного ефекту знаменитій красуні допомагає регулярне виконування вправ у спортзалі, спеціально підібраних тренером.

Перша вправа – зворотні віджимання від опори. Дизайнерка віджимається від лавки, щоб добре підтягнути внутрішню поверхню рук та м'язи живота. Вправу необхідно виконувати по 20 разів 2 підходи.

Дизайнерка віджимається від лавки, щоб добре підтягнути внутрішню поверхню рук та м'язи живота. Вправу необхідно виконувати по 20 разів 2 підходи. Друга вправа – випади з обтяженням. Вікторія Бекхем натягує на ноги фітнес-гумку, аби підсилити ефективність вправи, а в руках тримає металічний диск, який додає навантаження на руки. Така вправа дозволяє пропрацювати відразу 2 проблемні ділянки – стегна та руки. Вона стане у нагоді кожній жінці.



Ефективне тренування на руки / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем

Третя вправа – махи руками з гантелями. Її можна виконувати всюди – навіть вдома або в дорозі, а гантелі можна замінити пляшками, наповненими водою.



Вправа для підтягнутих рук / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем