Винный, изумрудный и электрик: 10 лучших цветов для осеннего маникюра

Уже совсем скоро закончится красочная и солнечная осень, поэтому следует успеть как можно больше насладиться этой порой. И чтобы с головой окунуться в атмосферу, не помешает сделать маникюр и выбрать цвет, который лучше всего передает стиль осени.

В топовые цвета для осеннего маникюра вошли традиционный винный, который всегда в трендах, традиционный нюдовый и необычный серый. Нельзя было не добавить в подборку главный цвет в осеннем маникюре – электрик.

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Не обязательно сосредотачиваться на одноцветном маникюре, ведь сочетание разных оттенков, крошечные детали и четкие линии будут добавлять шарма и элегантности. Если же трудно остановиться на одном цвете, можно попробовать микс и накрасить каждый ноготь определенным оттенком.

Важно, что варианты осеннего маникюра довольно просты, а значит – их можно легко повторить в домашних условиях.

Лучшие цвета для осеннего маникюра

Винный



Стильный цвет для осеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Изумрудный



Стильный цвет для осеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Серый



Стильный цвет для осеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Насыщенный желтый



Стильный цвет для осеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Электрик



Стильный цвет для осеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Черный



Стильный цвет для осеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Нюдовый



Стильный цвет для осеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Красный



Стильный цвет для осеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Темно-фиолетовый



Стильный цвет для осеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Микс



Стильный цвет для осеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Успейте попробовать наиболее модный вариант осеннего маникюра. Абстрактный маникюр в ярких цветах будет выглядеть оригинально и необычно, чем и будет привлекать. Здесь не важны прямые и четкие линии – все зависит от вашего воображения и желания.