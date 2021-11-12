Винний, смарагдовий та електрик: 10 найкращих кольорів для осіннього манікюру

Вже зовсім скоро закінчиться барвиста й сонячна осінь, тож слід встигнути якнайбільше насолодитися цією порою. І щоб з головою зануритися в атмосферу, не завадить зробити манікюр й обрати колір, що найкраще передає стиль осені.

До топових кольорів для осіннього манікюру увійшли традиційний винний, що завжди в трендах, традиційний нюдовий та незвичний сірий. Не можна було не додати в добірку головний колір в осінньому манікюрі – електрик.

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Не обов'язково зосереджуватися на одноколірному манікюрі, адже поєднання різних відтінків, крихітні деталі й чіткі лінії додаватимуть шарму та елегантності. Якщо ж важко зупинитися на одному кольорі, можна спробувати мікс і нафарбувати кожен ніготь певним відтінком.

Важливо, що варіанти осіннього манікюру доволі прості, а значить – їх можна легко повторити у домашніх умовах.

Найкращі кольори для осіннього манікюру

Винний



Стильний колір для осіннього манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Смарагдовий



Стильний колір для осіннього манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Сірий



Стильний колір для осіннього манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Насичений жовтий



Стильний колір для осіннього манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Електрик



Стильний колір для осіннього манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Чорний



Стильний колір для осіннього манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Нюдовий



Стильний колір для осіннього манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Червоний



Стильний колір для осіннього манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Темно-фіолетовий



Стильний колір для осіннього манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Мікс



Стильний колір для осіннього манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Встигніть спробувати найбільш модний варіант осіннього манікюру. Абстрактний манікюр у яскравих кольорах буде виглядати оригінально та незвично, чим і приваблюватиме. Тут неважливі прямі й чіткі лінії – все залежить від вашої уяви та бажання.