Вкусный бальзам для губ: Glossier удивил бьюти-новинкой с ароматом печенья – фото
Источник:Hypebae
Косметическая компания Glossier продолжает удивлять потребителей бьюти-продукции оригинальными новинками. На этот раз производители выпустили бальзам для губ в оттенке расплавленной карамели с ароматом печенья.
Glossier добавил новый аромат к своим бальзамам для губ Balm Dotcom. Продукт получил название Cookie Butter, которое дословно переводится "Масло из печенья".
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Glossier представил бальзам для губ с ароматом печенья
Новинка из линейки Balm Dotcom доступна в лимитированном объеме. Ранее Glossier уже выпустил такие бальзамы: Original, Mint, Rose, Coconut, Birthday, Cherry, Mango и Berry.
Cookie Butter – тинт с оттенком расплавленной карамели, который придает губам теплого блеска. Бальзаму также присущ оригинальный вкус печенья с корицей. В его составе есть достаточно увлажняющих ингредиентов, таких как: касторовое масло, пчелиный воск и ланолин. Продукт имеет плотную восковую текстуру, что позволяет ему оставаться на губах в течение дня.
Чтобы отпраздновать выход Cookie Butter бьюти-бренд также выпустил лимитированную серию G Cookie Cutter. Ее можно получить бесплатно, если сделать заказ на сумму более 50 долларов, или приобрести отдельно за 5 долларов.
Balm Dotcom Cookie Butter уже доступен на сайте Glossier по цене 12 долларов.
Реакция поклонников
- "Будет вкусно!";
- "Интересно, будет ли здесь содержание глютена";
- "Вы постоянно становитесь лучше";
- "Похоже, что запах будет непревзойденным, но по цвету я не уверен";
- "Еще никогда ничего так быстро не покупала в своей жизни".
Новый бальзам для губ от Glossier / Фото с инстаграма бренда
Оттенок Cookie Butter / Фото с инстаграма Glossier