Влияет на индустрию красоты: какой бьюти-бренд запускает Скарлетт Йоганссон

37-летняя актриса Скарлетт Йоганссон запускает бренд косметических средств для минималистичного ухода за кожей. Звезда знает, как всегда иметь идеальную и готовую к камерам кожу.

Чтобы состояние кожи всегда было хорошим, нужно ухаживать за ней с помощью экологически чистых средств. Поэтому известная голливудская актриса решила основать свой бьюти-бренд The ​​Outset.

Скарлетт Йоганссон запускает бренд по уходу за кожей

Актриса, певица и модель знает, как сделать так, чтобы ее кожа всегда выглядела на видео и снимках. Также Скарлетт Йогансон стала лицом многих знаменитых косметических брендов. А теперь решила пойти своим путем.

Скарлетт запускает The Outset – бренд средств для минималистического ухода за кожей, который является экологичным и cruelty-free. Звезда рассказывает в прессрелизе: "Идея The Outset состоит в том, чтобы создать экологически чистые и эффективные продукты, которые упростят вашу бьюти-рутину и улучшат каждый день. Я хочу, чтобы The Outset был универсальным, доступным и таким же надежным, как ваша любимая белая футболка – классический продукт.

Звезда фильмов Marvel потратила много времени на изучение тонкостей по уходу за кожей, чтобы создать действенные косметические продукты без всего лишнего. "После того, как я представляла другие бренды как участница в их кампаниях, я захотела создать бренд, который будет отражать меня и мои идеалы красоты. Поскольку я провела большую часть своей жизни перед камерой, то четко осознаю, насколько состояние моей кожи влияет на мою уверенность. Существует много брендов, формул и жестких ингредиентов, но для меня чем проще, тем лучше. Найти свободу в несложном – это то, что я хотела сделать доступным для всех», – отметила Скарлетт Йоганссон.



Скарлетт Йоганссон запустила собственный бьюти-тренд / Фото из инстаграммы The Outset

Актриса делает акцент на доступности. Средства The Outset будут стоить до 55 долларов. В частности, бренд будет использовать только безопасные ингредиенты, исключающие 2700 потенциально вредных компонентов, которые могут быть сомнительными или вредными. Также средства не будут содержать ароматизаторов, глютена, подходить для веганов, аллергикам на орехи, протестированные дерматологами и аллергенами, а упаковка продуктов разработана с использованием переработанных материалов.

Первая линейка The Outset состоит из 5 основных уходовых продуктов: нежное мицеллярное антиоксидантное очистительное средство, укрепляющая веганская сыворотка с коллагеном для подготовки кожи к нанесению макияжа, ежедневный увлажняющий крем со скваланом, восстанавливающий ночной крем с ниацинамидом и разглаживающий. линий. Косметику уже можно купить на официальном сайте бренда.

Скарлетт Йоганссон подготовила инновационную и инклюзивную рекламную кампанию.