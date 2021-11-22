Не стоит думать, что короткие волосы ограничивают вас в возможности экспериментировать с прическами. Короткая стрижка оставляет место для маневра, позволяет варьировать с укладками и кардинально менять образ. Скарлетт Йоханссон идеально это доказывает на примере собственных бьюти-образов.

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Прически для коротких волос: звездный пример Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон постоянно меняет прически: появляется на публике с одной ярче другой. С волосами звезды обычно работает hair-стилист Дженни Чо, который профессионально собирает локоны надо лбом актрисы и создает контрастный с мягким розовым платьем образ рокабилли для красной дорожки по случаю премии Оскар. Также Скарлетт примерила прическу и наряд леди Дианы. Чтобы повторить культовую укладку, ей укладывали в стиле 80-х пряди-перышки. Также знаменитость демонстрировала свою красоту с влажными, зачесанными назад волосами.



Эксперименты с прической Скарлетт Йоханссон / Фото Vogue

Для выдающихся ролей в кино Йоханссон не боится менять цвет волос. Она всегда делала радикальное окрашивание. То розовый парик для "Трудности перевода", то голливудский платиновый блонд в "Аве, Цезарь", то темно-рыжие кудри в "Мстителях", то сложная графическая стрижка и почти черный цвет в "Призраке в броне".

Прически для коротких волос от Скарлетт Йоханссон / Фото Vogue