Для кожи, волос и вместо крема всегда пригодятся природные ингредиенты, из которых вы привыкли готовить вкусные блюда. Однако их также можно смело использовать в косметических целях.

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5 продуктов для красоты, которые нужно всегда иметь в холодильнике

Авокадо

Плод авокадо содержит большое количество витаминов групп А, В, Е и С, жирные кислоты, антиоксиданты, омега-6 и другие полезные микроэлементы. Продукт является эффективной составляющей самодельных масок для лица. Маски с содержанием авокадо выполняют омолаживающую, заживляющую и увлажняющую функцию. Для приготовления действенной смеси смешайте авокадо с медом или бананом, нанесите на кожу, а затем тщательно смойте теплой водой. Вы будете приятно поражены эффектом.



Авокадо для красоты и здоровья / Фото из инстаграма @kiselevaanya

Кокосовое масло

Еще один компонент, который имеет признание в бьюти-индустрии. Кокосовое масло добавляют в косметические средства, которые предназначены для увлажнения кожи или волос. Продукт можно наносить на разные участки тела, но с шевелюрой следует быть осторожными. Ведь консистенция масла может придать волосам жирный вид, они будет казаться непромытыми.

Алоэ

Ингредиент полезен не только для кожи и волос, но и для общего состояния организма. Алоэ улучшает цвет лица, увлажняет и подтягивает кожу, сужает поры, снимает воспаления и раздражения, а также защищает дерму от вредного воздействия ультрафиолетового излучения. Чтобы применять алоэ в косметических целях, не понадобится много усилий: протрите чистую кожу листком растения, оставьте сок на дерме на 20 минут и затем смойте водой остатки.

Лимон

В косметологии лимон используют, чтобы очистить поры, избавиться от жирного блеска и заживить рубцы. В частности, компонент способен осветлить кожу и придать лицу более здоровый вид. Если у вас нет аллергии на лимон, то возьмите кусочек цитруса, смажьте им лицо, а через 15–20 минут тщательно умойтесь теплой водой.



Уход с помощью домашних продуктов / Фото из инстаграма @efflak

Огурец

Такой овощ всегда можно найти в холодильнике едва ли не у каждой хозяйки. Кроме того, что огурец очень вкусный, он еще эффективно освежает кожу, если положить несколько его кусочков на глаза или вокруг них. К тому же из огурца можно сделать пилинг в домашних условиях: измельчите овсянку и добавьте ее в огуречную массу. Смесь нанесите на лицо, дайте ей застыть и смойте теплой водой.