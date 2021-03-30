В индустрии красоты бытует немало разных мифов. Однако некоторые сомнительные факты стоит изучать подробнее. Можете начать с того, что узнаете, действительно ли декоративная косметика может испортить общее состояние кожи, спровоцировать высыпания и закупорить поры.

Многие люди думают, что отказ от макияжа поможет их коже быть здоровой. Поэтому стоит знать миф это или правда.

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Портит ли декоративная косметика кожу

То, что косметика негативно влияет на состояние кожи может показаться логичным на первый взгляд: тон и основа под макияж мешают дерме "дышать", что может спровоцировать появление высыпания. Однако косметологи убеждены, что хорошие средства не закупоривают поры, чем позволяют кожным тканям нормально функционировать. В частности, некоторые косметические продукты защищают кожу от загрязнения, которые могут появляться на лице в течение дня.

Знать, что из-за помады губы не потеряют естественного цвета, а от туши ресницы не выпадут – мало. Следует также помнить, что этого не случится, если вы будете использовать декоративную косметику с полезными ингредиентами в составе. В противном случае можно получить раздражение кожи, шелушение и многие другие негативные последствия.

Высыпания на коже могут появляться из-за косметики. Однако обычно причиной является аллергическая реакция на отдельные компоненты, которые содержат средства для создания макияжа. Важно и то, что нужно всегда внимательно следить за сроком годности всех косметических продуктов. Например, если после открывания тушь можно хранить не более 3 месяцев, то после этого замените ее новой.

Чтобы косметика не навредила коже, необходимо смывать ее перед сном. Несмотря на то, когда вы приходите домой и в каком состоянии, делать демакияж важно. Ведь за ночь мейк-ап не только останется на подушке, но закупорит поры, испортит ресницы, которые будут иметь неестественный вид и преломляться во время сна, спровоцирует раздражение глаз.

В общем декоративная косметика не должна ухудшать состояние кожи. Обычно это делают некачественные средства, неправильное и ненадлежащее отношение к их выбору, пренебрежение элементарными правилами гигиены. Если не повторять перечисленные ошибки, то макияж не сможет вызвать раздражение или сыпь на лице. К тому же, если придерживаться правильного питания и здорового образа жизни, то кожа будет красивой и будет иметь естественное сияние как с мейк-апом, так и без него.