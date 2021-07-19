Вросшие волосы на теле: причины, методы борьбы и профилактики

Проблема вросших волос на теле знакома едва ли не каждой девушке. Они могут испортить красоту ваших ног, области бикини и даже паховых зон. Поэтому со вросшими волосами следует бороться и предотвращать их появление на коже.

Прежде чем начать избавляться от вросших волос на теле, следует узнать, почему они врастают. Чаще всего проблема возникает у женщин с тонкой чувствительной кожей и жестким типом волос.

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Обычно больше всего волос врастает в области бикини. Вросший волос может проявляться в виде круглого бугорка – папулы, а также бугорка с гнойным наполнением – пустулы. В отдельных случаях кожа вокруг вросшего волоса темнеет, чуточку болит или чешется.

Косметолог Алина Дудникова добавляет: "Часто волосы врастают из-за повреждения фолликулов пинцетами, эпиляторами, восковой эпиляции и все такое. Волосы становятся очень тонкими, им не хватает сил пробиться через кожу, и они заламываются в обратную сторону. Из-за этого волосы начинают врастать, появляется воспаление, нагноение".

Как избавиться от вросших волос

Остановите бритье . На некоторое время следует прекратить удалять волосы в этом участке. Если вы продолжите делать процедуру, то существует риск добавить коже чувствительности, и усилить воспаление. Поэтому не эпилируйте, не брейте и не выщипывать.

. На некоторое время следует прекратить удалять волосы в этом участке. Если вы продолжите делать процедуру, то существует риск добавить коже чувствительности, и усилить воспаление. Поэтому не эпилируйте, не брейте и не выщипывать. Сделайте теплый компресс. Намочите полотенце в горячей воде, отожмите его и приложите к участку с вросшим волосами. Когда полотенце остынет, повторите манипуляцию. Таким образом вы "подтянете" вросшие волоски из-под кожи на поверхность, смягчите их, чем облегчите процесс бритья. Для процедуры можно использовать специальную губку и протирать ею кожу.

Аккуратно удалите вросшие волосы. После отпаривания, когда волос появится над кожей, продезинфицируйте пинцет и потяните его. Однако нельзя применять инструмент, чтобы вытащить волос, если он не легкодоступен. Лучше подождите несколько дней и повторите упомянутые шаги еще раз.

После отпаривания, когда волос появится над кожей, продезинфицируйте пинцет и потяните его. Однако нельзя применять инструмент, чтобы вытащить волос, если он не легкодоступен. Лучше подождите несколько дней и повторите упомянутые шаги еще раз. Избавьтесь от ороговевшей кожи. Для этого следует промыть и отшелушить поверхность дермы на необходимом участке, чтобы "освободить" волосы.

Для этого следует промыть и отшелушить поверхность дермы на необходимом участке, чтобы "освободить" волосы. Пользуйтесь средством для уменьшения воспаления . Если вышеперечисленные методы не помогли решить проблему, а воспаление не исчезает, то обратитесь к врачу. Специалист может назначить стероидный крем для местного лечения, чтобы уменьшить отек и заживить раздражение.

. Если вышеперечисленные методы не помогли решить проблему, а воспаление не исчезает, то обратитесь к врачу. Специалист может назначить стероидный крем для местного лечения, чтобы уменьшить отек и заживить раздражение. Используйте ретиноиды. Такие препараты способны ускорить отшелушивание кожи и осветлить пигментные пятна. Однако перед применением также следует проконсультироваться с врачом, так как ретиноиды склонны провоцировать сильную сухость кожи.

Как предотвратить появление вросших волос