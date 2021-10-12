Как выглядит дочь дьявола: Меган Фокс кардинально сменила имидж – фото нового цвета волос

35-летняя актриса Меган Фокс больше не горячая брюнетка. Вместо этого она стала обольстительной пепельной блондинкой. Звезда кардинально изменила цвет своих волос ради новой роли в триллере "Джонни и Клайд".

Звездная красавица уже дважды красила шевелюру ради участия в новых проектах. На этот раз голливудская актриса сыграет одну важную женскую роль в современной интерпретации знаменитой истории о Бонни и Клайде.

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Меган Фокс кардинально изменила цвет волос

На своей инстаграм-странице, где у него почти 17 миллионов подписчиков, Меган Фокс поделилась фотографией в соблазнительном бра и с неожиданной прической – пепельными прядями. Длинные темные локоны в роскошном состоянии со здоровым блеском всегда были визитной карточкой сексуальной актрисы, но она становилась блондинкой в 2015 и 2019 и снова возвращалась к темному цвету волос.

Вот так выглядит дочь дьявола. "Джонни и Клайд" ждите в кинотеатрах весной 2022 года,

– Фокс добавила описание к фото с новым цветом волос.

Над сменой имиджа звезды "Трансформеров" работал парикмахер Майлз Джеффрис, услугами которого пользуются другие селебрити. Он также поделился фотографией трендсеттерки в своем инстаграм-аккаунте и написал: "Серьезная трансформация волос для Меган Фокс". Интересно, что серебристые пряди визуально не делают лицо Меган старшим, а, наоборот, придают ее внешности интересный свежий вид.



Меган Фокс больше не брюнетка / Фото з інстаграму звезды

Поклонники современных знаменитостей сразу начали сравнивать бьюти-образ Меган Фокс с Ким Кардашян. Экс-жена Канье Уэста и героиня семейного реалити-шоу ранее также эффектно демонстрировала ледяной цвет прядей.

Реакция фанатов

"Я подумал, что это Ким Кардашян! Не узнал тебя";

"Детка, ты всегда выглядишь горячо";

"Где наша черная пантера";

"О черт, в нее вселились Кардашяны";

"Я голосую за черный";

"Черный цвет выглядит лучше на тебе";

"Пусть это лучше будет парик, потому что я буду судиться с тем, кто сделал это с тобой, королева";

"Ты с любыми волосами прекрасна".