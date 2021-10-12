Як виглядає донька диявола: Меган Фокс кардинально змінила імідж – фото нового кольору волосся

35-річна акторка Меган Фокс більше не гаряча брюнетка. Натомість вона стала звабливою попелястою білявкою. Зірка кардинально змінила колір свого волосся заради нової ролі у трилері "Джонні і Клайд".

Зіркова красуня вже двічі фарбувала шевелюру заради участі в нових проектах. Цього разу голлівудська акторка зіграє одну важливу жіночу роль в сучасній інтерпретації знаменитої історії про Бонні і Клайда.

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Меган Фокс кардинально змінила колір волосся

На своїй інстаграм-сторінці, де у неї майже 17 мільйонів підписників, Меган Фокс поділилася світлиною у спокусливому бра та з неочікуваною зачіскою – попелястими пасмами. Довгі темні локони в розкішному стані зі здоровим блиском завжди були візитівкою сексуальної акторки, але вона ставала білявкою в 2015 і 2019 і знову поверталася до темного кольору волосся.

Ось так виглядає донька диявола. "Джонні і Клайд" чекайте в кінотеатрах навесні 2022 року,

– Фокс додала опис до фото з новим кольором волосся.

Над зміною іміджу зірки "Трансформерів" працював перукар Майлз Джеффріс, послугами якого користуються інші селебріті. Він також поділився світлиною трендсеттерки у своєму інстаграм-акаунті і написав: "Серйозна трансформація волосся для Меган Фокс". Цікаво, що сріблясті пасма візуально не роблять обличчя Меган старшим, а, навпаки, надають її зовнішності цікавого свіжого вигляду.



Меган Фокс більше не брюнетка / Фото з інстаграму зірки

Шанувальники сучасних знаменитостей одразу почали порівнювати б'юті-образ Меган Фокс із Кім Кардашян. Ексдружина Каньє Веста і героїня сімейного реаліті-шоу раніше також ефектно демонструвала льодяний колір пасм.

Реакція фанатів

"Я подумав, що це Кім Кардашян! Не впізнав тебе";

"Дитинко, ти завжди виглядаєш гаряче";

"Де наша чорна пантера";

"О чорт, в неї вселилися Кардашяни";

"Я голосую за чорний";

"Чорний колір виглядає краще на тобі";

"Нехай це краще буде перука, бо я судитимусь з тим, хто зробив це з тобою, королево";

"Ти з будь-яким волоссям прекрасна".