Детские косы – это тренд из прошлого. В моду возвращаются джинсы с низкой посадкой, ювелирные изделия цвета конфет и мерцающие тени. Поэтому неудивительно, что маленькие косички, которые кокетливо обрамляют лицо и были частью эстетики конца 90-х и начала нулевых, стали важной частью на показах ведущих домов моды этого года.

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Анчал Морвани, звездный hair-стилист и колорист из Мумбаи, говорит: "Игривая деталь выглядит очень эффектно на всех типах волос, а на создание прически требуется всего несколько минут".

Чтобы повторить стильную прическу, нужно придерживаться довольно простых правил. Начинайте со средней части волос. Морвани советует нанести на шевелюру несколько капель сыворотки, чтобы она была более послушной и гладкой. Затем можно воспользоваться спреем для текстурирования, чтобы зафиксировать пряди. Теперь следует выделить 2 небольшие части волос спереди и начинать заплетать косу. Кончики можно закрепить цветными лентами или специальными прозрачными резинками. Прическа будет иметь более современный вид, если вы оставите кончики косы распущенными, дав жгутам возможность едва распутаться. Сбрызните концы косичек лаком, чтобы скрепить волоски вместе.

Попробуйте разнообразить модную прическу самостоятельно. Черпайте вдохновение из примеров любимых знаменитостей. Однако также можно экспериментировать с объемными или плотно связанными маленькими жгутами. Заплетайте косы на более крупных прядях, как Дуа Липа, или делайте тоненькие изящные косички, как Хейли Бибер, а пузырьковые косы Джиджи Хадид – это отдельный вид hair-искусства. Ностальгию по 90-м еще эффектно поддержат небольшие украшения для волос.

"Вы также можете попробовать пару из 2 прядей косичек (также известных как веревочные косы). Возьмите 2 части волос и сначала скрутите их в противоположном направлении, а затем обведите пряди вокруг себя до конца". Вариантов множество – выбор за вашей фантазией.

Детские косы – самая модная прическа осени 2021



Прическа Джиджи Хадид на Неделе моды / Фото из инстаграма @dickpageface



Грубые косы Дуа Липы / Фото из инстаграма певицы



Дуа Липа обожает косички в стиле 90-х / Фото из инстаграма певицы



Ариана Гранде с тонкими косами / Фото из инстаграма звезды



Белла Хадид оставила концы косичек распущенными / Фото из инстаграма модели



Соблазнительный образ Кайли Дженнер с модной прической / Фото из инстаграма звезды



Интересная интерпретация от Хейли Бибер / Фото из инстаграма модели



Стильная укладка Марго Робби / Фото из инстаграма @brycescarlett



Волны и косы от Ким Кардашян / Фото из инстаграма @andrewfitzsimons​



Оригинальный вариант трендовой прически от Джиджи Хадид / Фото из инстаграма модели