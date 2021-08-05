Заедать стресс и оставаться стройной – возможно Дженнифер Энистон рассекречивает метод

Звезде культового ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон 52 года. Она не выглядит на свой возраст и до сих пор поражает публику стройной подтянутой фигурой. На удивление, актриса иногда грешит и заедает стресс сладкой или вредной пищей. Как она это делает, узнавайте далее.

В разгар сезона летних отпусков американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла свой секрет стройности. Безусловно, чтобы выглядеть так роскошно, она придерживается правильного питания и следит за рационом. Более того, звезда позволяет себе заесть стресс запрещенными вкусностями.

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Секрет в том, что Дженнифер Энистон не объедается мороженым, шоколадом или пиццей, она научилась себя контролировать. Так, звезда "Друзей" делает всего один хруст!

Я могу позволить себе одно драже M&M или один картофельный чипс,

– заявила голливудская актриса.

Знаменитость рассекретила еще один действенный метод похудения – никаких алкогольных коктейлей. Если Энистон позволяет себе расслабиться, то не добавляет к напиткам ни клюкву, ни специи, ни кокосовый сироп. Дело в том, что чем вкуснее коктейль, тем больше его хочется выпить.

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