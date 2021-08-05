Заїдати стрес і залишатися стрункою – можливо: Дженніфер Еністон розсекречує дієвий метод

Зірці культового ситкому "Друзі" Дженніфер Еністон 52 роки. Вона не виглядає на свій вік і досі вражає публіку стрункою підтягнутою фігурою. На диво, акторка часом грішить і заїдає стрес солодкою чи шкідливою їжею. Як вона це робить, дізнавайтеся далі.

У розпал сезону літніх відпусток американська акторка Дженніфер Еністон розкрила свій секрет стрункості. Безумовно, аби виглядати так розкішно, вона дотримується правильного харчування і слідкує за раціоном. Ба більше, зірка дозволяє собі заїсти стрес забороненими смаколиками.

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Секрет в тому, що Дженніфер Еністон не об'їдається морозивом, шоколадом чи піцою, вона навчилась себе контролювати. Так, зірка "Друзів" робить всього один хрускіт!

Я можу дозволити собі одне драже M&M або один картопляний чипс,

– заявила голлівудська акторка.

Знаменитість розсекретила ще один дієвий метод схуднення – жодних алкогольних коктейлів. Якщо Еністон дозволяє собі розслабитися, то не додає до напоїв ані журавлину, ані спеції, ані кокосовий сироп. Річ у тому, що чим смачніший коктейль, тим більше його хочеться випити.

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