Защита и увлажнение: 5 главных правил осеннего ухода за кожей

22:38

Дерматологи и косметологи убеждены, что осенью за кожей следует более тщательно ухаживать. Для вашей внешности полезными будут как салонные профессиональные, так и домашние бьюти-процедуры. Начните с 5 главных правил ухода в холодное время года.