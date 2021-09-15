Захист і зволоження: 5 головних правил осіннього догляду за шкірою

22:38

Дерматологи і косметологи переконані, що восени за шкірою слід більш ретельно доглядати. Для вашої зовнішності корисними будуть як салонні професійні, так і домашні б’юті-процедури. Почніть з 5 головних правил догляду в холодну пору року.