Коже нужен домашний уход, чтобы ее состояние было идеальным. Можно начать с самостоятельного приготовления масок для лица из продуктов, которые легко найти на каждой кухне. Также пригодится вам "бьюти-шпаргалка" со свойствами ингредиентов, которые являются полезными для кожи.

В домашних условиях можно приготовить маски для лица с разным предназначением: для отшелушивания ороговевших клеток, увлажнения, против прыщей и другие. Grazia поделились полезными рецептами. Читайте также: Темные круги под глазами: почему появляются и 3 действенных способа для борьбы с проблемой Маски для лица в домашних условиях Против прыщей. Для приготовления действенной смеси вам понадобится сделать пюре из банана и меда. Смешивайте ингредиенты в равной пропорции. Маску наносите локально или на все лицо. Благодаря содержанию в ней витамина C и цинка воспаления исчезнут с кожи, покраснения уменьшатся, отшелушатся ороговевшие чешуйки, поэтому лицо будет иметь здоровый вид.

Для приготовления действенной смеси вам понадобится сделать пюре из банана и меда. Смешивайте ингредиенты в равной пропорции. Маску наносите локально или на все лицо. Благодаря содержанию в ней витамина C и цинка воспаления исчезнут с кожи, покраснения уменьшатся, отшелушатся ороговевшие чешуйки, поэтому лицо будет иметь здоровый вид. Против сосудистых звездочек. Полностью от них избавиться трудно, но можно сделать их менее заметными. Для этого натрите картофелину среднего размера и добавьте овсяных хлопьев. Смесь наносите на соответствующие участки, а через 10-15 минут смывайте водой. View this post on Instagram A post shared by Klaudia ️ (@klaudiacloud) Чтобы тонизировать. Белковая маска поможет держать кожу в тонусе, стимулировать микроциркуляцию и питать дерму протеинами. Для ее приготовления взбейте 1 белок миксером до образования густой пены. Нанесите продукт на лицо на 10 минут, а остатки затем удалите водой. Процедуру следует повторять регулярно.

Белковая маска поможет держать кожу в тонусе, стимулировать микроциркуляцию и питать дерму протеинами. Для ее приготовления взбейте 1 белок миксером до образования густой пены. Нанесите продукт на лицо на 10 минут, а остатки затем удалите водой. Процедуру следует повторять регулярно. Для свежести. После очищения кожи иногда стоит и освежить ее. К натертому огурцу добавьте 1 ложку сливок. Смесь из полезных продуктов оставьте на лице на 10 минут.

После очищения кожи иногда стоит и освежить ее. К натертому огурцу добавьте 1 ложку сливок. Смесь из полезных продуктов оставьте на лице на 10 минут. Защитная. Кожный барьер поможет укрепить маска из столовой ложки теплого оливкового масла, 1 желтка и ложки любого натурального фруктового сока.

Кожный барьер поможет укрепить маска из столовой ложки теплого оливкового масла, 1 желтка и ложки любого натурального фруктового сока. Против шелушения. Реабилитировать обветренную кожу поможет маска из жирного творога, морковного сока и молока. Смешайте продукты в равном количестве и нанесите на 15 минут на лицо.

Реабилитировать обветренную кожу поможет маска из жирного творога, морковного сока и молока. Смешайте продукты в равном количестве и нанесите на 15 минут на лицо. Для очистки. Эффективно выполнить этот этап в вашей бьюти-рутине поможет мягкий пилинг для сухой и чувствительной кожи. Вам нужно смешать по 1 столовой ложке манной крупы и молотых овсяных хлопьев, добавьте 2 чайные ложки сметаны, 1 чайную ложку оливкового масла и яичный желток. Смесь распределите по лицу. Когда она будет полусухой аккуратно начинайте скатывать остатки поглаживающими движениями.

Эффективно выполнить этот этап в вашей бьюти-рутине поможет мягкий пилинг для сухой и чувствительной кожи. Вам нужно смешать по 1 столовой ложке манной крупы и молотых овсяных хлопьев, добавьте 2 чайные ложки сметаны, 1 чайную ложку оливкового масла и яичный желток. Смесь распределите по лицу. Когда она будет полусухой аккуратно начинайте скатывать остатки поглаживающими движениями. Против морщин. Маска из сметаны и куркумы будет способствовать эластичности кожи и предотвращать ее преждевременное старение. Смешайте 0,5 чайной ложки специй с 2 столовыми ложками сметаны. Оставьте смесь на 10 минут на лице перед сном. View this post on Instagram A post shared by Klaudia ️ (@klaudiacloud) Против жирного блеска. Если у вас жирный или комбинированный тип кожи, то избавиться от чрезмерного неэстетичного жирного блеска на коже поможет маска из фасоли. Начните с замачивания на ночь белой или пестрой фасоли. Утром превратите ингредиент в пюре. К нему добавьте 1 столовую ложку оливкового масла и чайную ложку лимонного сока. Толстым слоем нанесите смесь на Т-зону и оставьте на 15 минут.

Если у вас жирный или комбинированный тип кожи, то избавиться от чрезмерного неэстетичного жирного блеска на коже поможет маска из фасоли. Начните с замачивания на ночь белой или пестрой фасоли. Утром превратите ингредиент в пюре. К нему добавьте 1 столовую ложку оливкового масла и чайную ложку лимонного сока. Толстым слоем нанесите смесь на Т-зону и оставьте на 15 минут. Против свободных радикалов. Если днем вы забыли воспользоваться SPF-защитой, то исправьте ситуацию с помощью маски из винограда. Ингредиент содержит много антиоксидантов, которые нейтрализуют вредное воздействие внешних факторов на кожу. Измельчите ягоды, чтобы образовалась консистенция пюре, добавьте немного желатина. Когда смесь начнет "стягиваться", наносите ее на лицо, шею и декольте. Смойте через 20 минут. Бьюти-шпаргалка со свойствами продуктов Огурец, морковь, дыня, яичный желток, растительное масло, творог, сметана, кефир, йогурт, сливки, молоко – увлажняют.

Лимон, дрожжи, зеленый чай, мука, злаки, клюква, смородина, малина, клубника – устраняют жирный блеск.

Яйцо, мед, растительные масла – питают.

Огурец, петрушка, лимон – отбеливают.

Сода, сахар, овсяные хлопья – очищают.

Грейпфрут, клубника, виноград, лаванда, мята – тонизируют.

Мед, алоэ, оливковое масло – защищают.

Алоэ, масла – лечат.