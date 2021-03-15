Секрети догляду та фарбування волосся навесні від hair-експерта

Зі зміною пори року варто вносити певні корективи у свою щоденну б’юті-рутину. Аби ви були задоволені станом свого волосся, hair-стиліст та колорист Сергій Матковський розкрив секрети весняного фарбування і догляду за шевелюрою.

Експерти в індустрії краси знають, які поради допоможуть вам полюбити своє відображення у дзеркалі. Сергій Матковський радить почати весняне б’юті-перевтілення з догляду за волоссям.

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Hair-експерт розкриває секрети фарбування і догляду

Про стрижку і відновлення

Стиліст з волосся та колорист Сергій Матковський каже, що ножиці – найкращий лікар для волосся. Проте аби відновити стан локонів не варто жертвувати значною частиною довжини, а потім знову інтенсивно її відрощувати. Експерт за зважений підхід, коли стрижка поєднується з активним відновленням після зимових температурних стрибків. Навесні важливо повернути волоссю здоровий блиск, адже світла і сонячних променів ставатиме більше, тому шкіра матиме зовсім інший вигляд. У цей момент не можна нехтувати турботою про волосся. Але не слід насичувати волосини засобами зі вмістом силікону. Краще попросіть майстра вибрати необхідний продукт – найбільш ефективним є ті, які мають дрібнодисперсний склад. Також стан волосся на початку весни можна покращити простими речами. Наприклад, відновлення pH шкіри голови і волосся, що дасть помітний результат відразу.

Процедури для волосся

"Одна з найефективніших процедур цієї пори року і не тільки – реконструкція, яка допомагає відновити як зовнішній шар волосся, так і внутрішній. Її мета – наситити волосся всіма відсутніми мікроелементами і амінокислотами, щоб наповнити життям", – розповідає Сергій Матковський. Особливість процедури полягає у тому, що кожен майстер створює спеціальний "коктейль" з корисних речовин, беручи до уваги індивідуальні потреби та стан волосся, який у вас зараз. Hair-стиліст і колорист не рекомендує повторювати таку процедуру в домашніх умовах, бо у косметичних крамницях зазвичай можна придбати "усереднені" склади. Отже набір мультивітамінів не буде таким ефективним, як індивідуально, за показаннями підібраний комплекс. Зокрема, відповідально обирайте майстра, який буде професіоналом і не перегріє компоненти в руках, а зробить все для того, щоб вони спрацювали з максимальною користю.

Види фарбувань, які варто спробувати цієї весни

Для тих, хто не прагне кардинальних змін у своєму б’юті-образі, Сергій радить освіжити зачіску, додавши волоссю більше сонця.

Грамотно розставлені світлові відблиски помітно пожвавлять волосся, допоможуть обличчю сяяти, але при цьому не потребуватимуть кардинальних рішень. Навіть 20 відсотків фарбованого волосся дадуть помітний ефект – головне, правильно вибрати зони освітлення,

– наголошує професійний колорист.

Догляд за волоссям вдома

Насамперед дотримуйтеся температурного режиму води і повітря, що допоможе зберегти гідро баланс шкіри голови і волосся. Таким чином локони будуть здоровими і блискучими без використання зайвих косметичних засобів. За словами Сергія Матковського, також ніколи не можна мити голову дуже гарячою водою.