22 марта одной из самых красивых блондинок Голливуда Риз Уизерспун исполнилось 45 лет. Американская актриса и обладательница премии "Оскар" продолжает поражать своей красотой и идеальной фигурой. Всегда иметь безупречный внешний вид и выглядеть в 45 на 30 звезде помогают некоторые секреты.