Секреты красоты и никакой пластики: как Риз Уизерспун удается в 45 выглядеть на 30
22 марта одной из самых красивых блондинок Голливуда Риз Уизерспун исполнилось 45 лет. Американская актриса и обладательница премии "Оскар" продолжает поражать своей красотой и идеальной фигурой. Всегда иметь безупречный внешний вид и выглядеть в 45 на 30 звезде помогают некоторые секреты.
Источник:Elle
Риз Уизерспун никогда не прибегала к пластической хирургии, чтобы корректировать свою внешность. Зато она пользуется собственными секретами красоты, благодаря которым ей удается выглядеть немногим старше своей 21-летней дочери Авы.
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Секреты красоты Риз Уизерспун
- Чтобы иметь свежий вид и продуктивный день, Риз Уизерспун просыпается в 5 часов утра, а в 7:30 начинает тренировку или идет на длительную пробежку. Знаменитость ежедневно 30 минут посвящает кардионагрузке, а также выполняет комплексы силовых упражнений 6 дней в неделю.
- Однажды актрису спросили, что бы она приобрела в аптеке, если бы у нее было 20 долларов и свобода действий. Риз дала остроумный ответ: "Щипцы для подкручивания ресниц".
- В одном из своих интервью голливудская красавица подчеркнула: "Солнцезащитный крем и уход за кожей. Увлажнять кожу и пить много воды – именно этому я учу дочку".
- Поддерживать себя в хорошей форме Риз Уизерспун помогает особый подход к питанию. "Я не верю в диеты и жесткие ограничения! Такие издевательства над собой хорошо не заканчиваются. В течение дня я ем часто, но маленькими порциями. Это помогает мне не испытывать резких приступов голода и не нападать на еду. Жареная курица, кукурузный салат, бабушкино печенье... Я выросла на Юге и привыкла питаться вкусно. Поэтому я не за ограничения во вкусностях, а за уменьшение их порций. Однако я перечислила домашнюю и здоровую пищу. Фастфуда в моей жизни нет давно, алкоголя я пью мало, а вот зеленое смузи очень люблю", – рассказала Риз Уизерспун.
- Для издания Refinery29 актриса призналась, что много лет использует гель для умывания Cetaphil и всегда берет его с собой на съемки и в путешествия. Именно благодаря этому косметическому продукту Риз удается сохранять кожу гладкой, а поры – чистыми.
- Почти на каждом фото, сделанном папарацци во время прогулки актрисы, Риз Уизерспун держит в руке бутылку с водой. Она особенно заботится о водном балансе в своем организме. В частности, знаменитая блондинка добавляет в питьевую воду жидкий хлорофилл, который способствует обновлению клеток и выводит токсины из организма.
- Свои волосы Риз уже на протяжении 15 лет доверяет лишь колористу Лори Годдарду. Его мастерство помогло волосам актрисы не пострадать после нескольких бьюти-перевоплощений: перекрашивания из брюнетки в блондинку, потом покраски в рыжий и снова в блонд.
- 45-летняя красавица обожает делать массаж для лица. Она проводит процедуру утром. Это помогает ей избавиться от темных кругов под глазами и тонизировать кожу лица.
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