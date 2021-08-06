Большинство пользователей инстаграма привыкли видеть звезд с идеальной кожей и фигурой, впрочем, современные тренды диктуют другие правила моды, и Селена уверенно шагает вперед рядом с ними. На новой фотографии в инстаграме она показала вечерний макияж со стрелками, не выравнивая при этом текстуру кожи в фоторедакторе.

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Истинная красота

На Селене были косметические продукты ее собственного бренда Rare Beauty, а визажистом стала Melissa Murdick. Вероятно, звезда направлялась на какое-то событие или же на фотосессию, поскольку волосы Селены были собраны вверх в пучок, а лицо сияло розовыми оттенками. Вместо платья на ней можно увидеть удобное серое худи.

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Реакция сети

Несмотря на то, что снимок получился довольно обыденным, его оценили 8,6 миллиона пользователей. Даже откровенные фото с рекламой в последнее время набирали не более 8,1 миллиона предпочтений. Это еще раз подтверждает, что поклонникам нравится, как Селена демонстрирует истинную красоту, а не скрытую "за фильтрами":