Краса по-французьки – це мінімум декоративної косметики і максимум природної привабливості. Француженки знають, що шкіра виглядатиме красиво без тонального крему, а червона помада зробить образ сексуальним.
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5 правил макіяжу, яких дотримується кожна француженка
- Відсутність тонального крему. Не дивлячись на те, що у Франції виробляють найбільш якісні та різноманітні тональні засоби, француженки використовують їх дуже рідко. Адже паризькі модниці переконані, що краса жінки повинна бути максимально натуральною. Вони інколи користуються пудрою. Проте важливо, аби вона відповідала тону шкіри, не приховувала мімічні зморшки або родимки, була акуратно нанесеною. Натомість француженки не шкодують грошей на догляд. Вони краще придбають дорогий зволожувальний засіб, аніж продукт, призначений замаскувати недоліки шкіри.
Природний макіяж француженок / Фото з інстаграму Жанни Дамас
- Ваш колір рум'ян. Француженки люблять експериментувати з різними відтінками рум'ян, допоки не знайдуть свій ідеальний. Варто запам'ятати важливі б'юті-правила: темні відтінки рум'ян здатні зробити вас візуально старшими, а червонуваті нададуть обличчю вульгарного вигляду; наносити рум'яна потрібно на "яблучка" щік та ретельно розтушовувати, аби колір рівномірно "ліг" на лінію вилиць та зробив їх гострішими. Аби отримати такий результат, француженки набирають засіб на пензель, а потім акуратно прибирають його залишки серветкою.
- Забудьте про контуринг. У Франції візажисти й усі модниці роблять контуринг лише у вечірньому макіяжі. Француженки не наносять скульптор, бронзер, хайлайтер, консилер і навіть тіні у повсякденному мейк-апі. Натомість вони віддають перевагу рожевій помаді або прозорому блиску для губ.
Особливості створення мейк-апу француженок / Фото з інстаграму Сабіни Сокол
- Розподіляти помаду пальцем. Справжні французькі жінки наносять помаду спочатку на палець, а потім, постукуючи, подушечкою пальця малюють губи. Таким чином ви зможете посилювати інтенсивність кольору або створити звабливий ефект "зацілованих губ".
- Акцент на очі. Для макіяжу очей по-французьки можна навіть не використовувати туш – достатньо промалювати олівцем лінію росту вій. Якщо хочете нанести туш, то малюйте лише кінчики вій. Брови варто розчесати і зафіксувати прозорим гелем. Олівців або інших засобів для оформлення брів француженки не використовують.