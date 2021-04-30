Що потрібно знати про зневоднену шкіру: ознаки, причини і правила для догляду

Зневоднена шкіра відрізняється від сухої. Тому важливо знати про ознаки зневодненої шкіри, щоб визначити причини проблеми і підібрати правильний догляд. Адже інколи можна покращити стан дерми лише вживанням більшої кількості води, але й бувають такі випадки, коли варто вдаватися до більш дієвих методів.

Вода є одним із головних джерел енергії для людини, тому що наше тіло на 70 відсотків складається з неї. Проте внаслідок щоденної втрати води у великій кількості порушуються базові фізіологічні процеси в організмі.

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Зневоднена шкіра: ознаки причини, догляд

Щоденну втрату води в організмі потрібно відновлювати. Адже цей дефіцит впливатиме не лише на вашу енергійність, але й стан шкіри. Найпростіший метод боротьби зі зневодненою дермою – це пити достатню кількість води. Проте природним чином воду з організму вбирають інші частини тіла, а те, що залишається наостанок отримує шкіра. Цього об'єму мало для здоров'я і сяйва дерми.

Через це згодом виникає відчуття стягнутості, з'являється лущення, дрібні зморшки, шкіра втрачає пружність. Саме ці ознаки називають сигналами про зневоднення. Шкіра може бути зневодненою через стрибки температури, стрес, різноманітні захворювання.

Варто знати, що зневоднена дерма не завжди є сухою. Такий стан може бути, якщо у вас навіть жирна чи комбінована шкіра. Тоді вам слід вдатися до гідратації.

У нагоді стануть натуральні зволожувачі. Наприклад, гіалуронова кислота, яка допомагає шкірі підвищувати її власну здатність до гідратації. Адже 1 молекула гіалуронової кислоти здатна утримувати в собі до 1000 молекул води, чим водночас притягує вологу до дерми зсередини. До процедур гідратації косметологи відносять біоревіталізацію, яка передбачає ін'єкційне введення високомолекулярної гіалуронової кислоти у глибокі шари епідермісу.

Також потрібно використовувати зволожувальні засоби, які сприяють відновленню шкіри, зміцнюють її природний бар'єр. Таким чином втрата вологи відбуватиметься повільніше. Для цього додайте у свій щоденний догляд зволожувальні і живильні креми, які у своєму складі міститимуть гіалуронову кислоту, натуральні рослинні олії та вітамінні комплекси.