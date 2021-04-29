Популярна українська співачка Надя Дорофєєва завжди вражає своїх прихильників бездоганним зовнішнім виглядом. Незважаючи на те, що зірці часто доводиться мати на своєму обличчі грим, її шкіра залишається ідеальною. Нарешті Надя відкрила свої б’юті-секрети для догляду за шкірою.

З нагоди ювілейного 10 сезону тревел-шоу "Орла&Решки" Надя Дорофєєва стала ведучою одного з випусків. А після цього дала ексклюзивне інтерв'ю, у якому між іншим розповіла про свої улюблені б'юті-ритуали.

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Як Надя Дорофєєва доглядає за шкірою

Співачка наголошує, що її графік розписаний буквально по хвилинах. Окрім того, що вона встигає знімати кліпи і ролики для косметичного бренда, записувати нові пісні, репетирувати і навіть стати ведучою одного з випусків тревел-шоу "Орел&Решка", дівчина кожного дня знаходить час для тривалих банних процедур.

У дитинстві ми жили великою родиною у квартирі, в душ ходили по черзі, підганяли одне одного. Тому зараз душ для мене – місце щастя та любові. Я можу проводити там дуже багато часу,

– зізнається Надя Дорофєєва.

Зокрема, виконавиця витрачає чимало часу на догляд за обличчям. Навіть після важкого дня Надя не може піти спати, поки не виконає процедуру демакіяжу.

Головне для мене – очищення. Я дуже добре в кінці дня умиваюся – міцелярною водою, двофазною олійкою для зняття макіяжу, спеціальним гелем з водою, потім протираю обличчя тоніком і зволожую. Пам'ятайте: очистити шкіру – дуже важливо. Всякі креми можуть бути розводом, а от очищення – це те, що потрібно робити обов'язково,

– наголошує відома співачка.