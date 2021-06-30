Що робити, аби уникнути появи целюліту: прості правила, яких всі забувають дотримуватися

18:32

Целюліт – це одна із ключових перешкод для жінок, щоб відчувати себе красивою та впевненою. На жаль, більшість косметичних засобів неефективні у боротьбі з целюлітом, а спеціальні процедури дорогі та вимагають регулярного проведення. Тому появі целюліту легше запобігти, аніж потім позбутися його.